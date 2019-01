Magyarra lefordítva ez annyit jelent, hogy hangzatos jelszavak mögé bújva az Unió több pénzt fordít a tagállamok belpolitikájának formálására.

A javaslat értelmében kivételes esetekben, amikor egy tagországban hirtelen súlyos veszélybe kerülnek az alapértékek, akkor az Európai Bizottság sürgős pályázati felhívást írhatna ki az ott működő civil szervezetek támogatására a demokratikus párbeszéd előmozdítása céljából.



Jól jártak ezzel a döntéssel a Soroshoz köthető NGO-k is, hiszen ők is részesülni fognak ezekből a támogatásokból.



A támogatás összegét természetesen az európai adófizetők, köztük mi, magyarok teremtjük elő, kemény munkával. Ezt a pénzt fogják önkényesen, a „demokrácia és a jogállamiság" nevében a bevándorláspárti szervezeteknek odaadni - ajándékba.



Azt is sejthetjük, hogy melyik országokban fog „sérülni a demokrácia és a jogállamiság". (Magyarország, Lengyelország országos egyes ebben a bevándorláspárti totóban.)



Természetesen hazánk elítéli a döntést, a magyar képviselők nemmel szavaztak Soros György trójai falovai ellen.

A kormánypártok képviselőcsoportjának közleménye szerint „eljességgel elfogadhatatlan, hogy az Európai Parlament migránspárti többsége a politikai támogatáson túl immár pénzügyi erőforrásokat is biztosítana a bevándorlást nyíltan elősegítő NGO-k számára".

„Az Európai Bizottság NGO-knak szervezi ki azokat a feladatokat, amiket maga nem tud elvégezni, így a jövőben Soros György mellett az európai adófizetők, köztük a magyarok is finanszírozni fogják a nyíltan bevándorláspárti, Magyarországot folyamatosan támadó álcivileket" - írta Gál Kinga fideszes képviselő.