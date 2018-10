Nemrég az aranylabdás Ronaldinho és a PSG csillaga, Neymar is egyértelművé tette, hogy Jair Messias Bolsonaro jobboldali elitellenes jelöltet támogatja a brazil elnökválasztáson. Nem ők az egyetlenek, de van kivétel is.

Az elmúlt időszakban több híres brazil futballista is nyilvánosan kiállt a botrányos megszólalásairól elhíresült Jair Messias Bolsonaro mellett, aki a választások nemrég megrendezett első fordulóját be is húzta.

Bolsonarora már sok jelzőt aggattak ellenfelei: idegengyűlölő, rasszista, szexista. És valljuk be, jópár olyan nyilvános mondata volt, amivel valamilyen szinten jogosan kiérdemelte ezeket a jelzőket, Trump hozzá képest egy mintatanuló, kiváló magaviselettel.

Egyszer egy képviselőnő, Maria do Rosário nemi erőszaktevőnek nevezte Bolsonarot, aki erre azt válaszolta: „nem erőszakolnálak meg, mert még arra sem vagy érdemes”. De olyat is mondott már: „képtelen lennék szeretni a fiamat ha meleg lenne...ha megjelenne egy bajuszos férfival, akkor már inkább azt támogatnám, hogy haljon meg egy balesetben”. A bevándorlókat pedig „söpredéknek” nevezte, amely kifejezés használata egyáltalán nem elengedhetetlen egy korrekt bevándorlásellenes politika képviseletéhez.



Fotó: Jair Bolsonaro, a radikális jobboldali Szociálliberális Párt elnökjelöltje egy Rio de Janiró-i kampányrendezvényen 2018. október 11-én, négy nappal a brazíliai elnökválasztás után. Bolsonaro a szavazatok 46 százalékával megnyerte az első fordulót, a második helyen a baloldali Munkáspárt jelöltje, Fernando Haddad végzett, aki a voksok 29 százalékát szerezte meg. A második fordulót október 28-án tartják.

Úgy tűnik, egy rakás híres focista oda van érte. Olyanok mint Lucas Moura, a világbajnok csapatkapitány Cafu, Neymar, Gabriel Jesus és az örökké mosolygó, aranylabdás Ronaldinho, aki Twitterén azt írta: „Egy jobb Brazíliáért, békét, biztonságot és olyan személyt akarok, aki visszaadja az örömünket.”

De nem csak a foci világában szerzett a megosztó elnökjelölt híres támogatókat, Emerson Fittipaldi visszavonult autóversenyző sem titkolja, hogy Bolsonaro mellett áll.

Van azonban egy brazil klasszis labdarúgó, aki értetlenül áll társai választása előtt. A Lyon egykori alapembere, Juninho - akinek szabadrúgás-lövő technikáját maga Pirlo is tanulmányozta - az El Pais című spanyol lapnak fakadt ki. „Dühít, amikor a jobboldalon látom a mai és egykori játékosokat. Nagyon mélyről jöttek, hogy kerülhettek a másik oldalra?” - nyilatkozta Juninho.

Pedig akár meg is érthetné Ronaldinho és a többiek döntését. Először is, ha Juninho annyira aggódik a szegényekért, akkor azt is érdemes figyelembe vennie, hogy nem Bolsonaro volt az, akit korrupció miatt nemrég elítéltek, hanem a 2002 és 2011 között már egyszer elnökösködő Luiz Inácio Lula da Silva munkáspárti jelöltet, akinek azóta emiatt már ki is kellett szállnia a versenyből. Ahogy arra is ki kell térni, hogy Bolsonaro ugyan mond néha durva dolgokat, de éppenséggel őt késelte meg a kampány alatt egy agresszív baloldali aktivista.

Az ország jelenlegi állapotáról is szót kell ejteni: Brazíliában a növekedés 2015-ben mínuszba került. A recesszióból való kilábalás azóta tart, de elég nehézkesen. Az országban mintegy 13 millió munkanélküli van, a bűnözés nő, az emberek pedig már nem hisznek a korrupt politikai elitnek.

Erre jött Bolsonaro, aki nem csak azt ígérte meg, hogy rendet tesz az egyre eluralkodó brazil kavalkádban, és felveszi a harcot a bűnözéssel szemben (fegyverviselés amerikai mintára, halálbüntetés és a teljes életfogytiglani visszavezetése), de a gazdaságot is helyrepofozná egy piacpártibb politikával.

Hogy rengeteg brazil focista mélyről jött, az kétségtelen, de felemelkedésüket leginkább maguknak, a saját szorgalmuknak, kitartásuknak és tehetségüknek köszönhetik, nem pedig demagóg baloldali programoknak. Meglepő, ha olyan jelölt mellé állnak, aki ezeket a tulajdonságokat díjazná?

Borítófotó: Ronaldinho és Neymar (MTI)