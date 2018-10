Ezrek vonultak utcára vasárnap este örömükben a dél-amerikai ország legnagyobb városaiban, amikor kiderült, hogy az általuk támogatott, brazil Trumpként is emlegetett jobboldali jelölt nyerte az elnökválasztást.

Helyi tudósítások szerint a tömegben többen a legyőzött baloldaliakat froclizó rigmusokat kiabáltak: „Ne sírj, Munkáspárt!”, vagy „Menjetek vissza Kubába, ahonnan szalajtottak titeket!”

Habár a legyőzötteket kigúnyolni nem a legszimpatikusabb cselekedet, a győztesek mámora valahol mégis érthető. Egyrészt a brazil közbiztonság és gazdaság egyaránt katasztrofális helyzetben van a helyi szocik áldásos tevékenységének köszönhetően, másrészt Dél-Amerika jelentős részét régóta sújtja a kommunizmus, vagy berendezkedett politikai rendszerként, vagy helyi szélsőséges mozgalmak formájában. Így nem csoda, ha a brazilok nem kértek belőle, és ennek hangot is adtak. Arról nem is beszélve, hogy a baloldali politikai elit mindent megtett azért, hogy csupán egy enyveskezű bandának gondolják őket az országban. A korábbi szocialista elnököt Luiz Inácio Lula da Silvat, aki sokáig a baloldal jelöltje is volt, még áprilisban ítélték el korrupció miatt.

A most győztes Bolsonaro pedig megígérte, hogy rendbe teszi a közbiztonságot, és üzletpárti, gazdasági növekedésnek kedvező politikát vezet be. Megválasztása utáni első beszédében pedig kijelentette: Brazília nem kacérkodhat többé sem a szocializmussal, sem pedig a kommunizmussal. Nem csoda, ha a Brazíliában szentként tisztelt focisták tömkelege is kiállt, a botrányos megszólalásairól elhíresült jobboldali jelölt mellett.

Borítófotó: Jair Bolsonaro jobboldali elnökjelölt támogatói ünnepelnek Rio de Janeiróban 2018. október 28-án, miután Bolsonaro nyerte meg a brazil elnökválasztást a második fordulóban elért 55,2 százalékos eredménnyel. Bolsonaro ellenfele, a baloldali Munkáspárt jelöltje, Fernando Haddad a szavazatok 44,8 százalékát szerezte meg.

(MTI/EPA/EFE/FERNANDO MAIA)