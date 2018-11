A mostani ügy megértéséig vissza kell menni az időben egészen 2016 decemberéig, amikor Macedóniában parlamenti választást politikai patthelyzet követett. Az akkor győztes jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokrata Pártja (VMRO-DPMNA) 51 mandátumával nem szerzett abszolút többséget a 120 fős törvényhozásban.

A VMRO támogatását élvező köztársasági elnök, Gjorge Ivanov viszont nem volt hajlandó kormányalakítási lehetőséget adni a második helyezett SDSM-nek, mert úgy vélte, hogy a kommunista utódpárt a különféle albán nemzetiségi mozgalmakkal koalícióban veszélyeztetné az ország alkotmányos rendjét és területi integritását. Végül alternatíva híján megalakulhatott a 62 fős szűk többséget élvező, szociáldemokrata Zoran Zaev vezette koalíciós kormány.

Botrányos kormányalakítás

A belpolitikai patthelyzetben fordulatot eredményezett, hogy 2017. április 27-én, a parlamenti ülés berekesztése után az SZDSZM és a vele szövetséges albán pártok új házelnököt választottak. Erre reakcióként a parlament előtt tüntetők egy része behatolt az épületbe, ott verekedésre került sor, melynek során több parlamenti képviselő, köztük Zoran Zaev (SZDSZM) és Zijadin Sela (Albánok Szövetsége) pártvezetők is megsérültek.

Az incidenst követő nemzetközi – elsősorban USA és EU – nyomás (házelnök elismerése, kormányalakítás sürgetése) hatására az SZDSZM kormányalakítási mandátumot kapott az államfőtől.

Soros György tevékenysége belpolitikai válságot okozott Macedóniában

A Zoran Zaev SZDSZM-elnök vezette, a DUI és az Albánok Szövetségével koalíciót kötött kormányt a 111 jelenlévő képviselőből 62 fő igen szavazata (44 nem és az új albán párt, a BESA 5 képviselőjének tartózkodása) mellett választották meg. Az új macedón kormány a nemzetközi közösség részéről – kiemelten pedig az EU (Tusk, Juncker, Mogherini, Hahn) és a NATO (Stoltenberg) részéről – gyors és egyértelmű pozitív fogadtatásban részesült. Hoyt Brian Yee amerikai helyettes államtitkár tevőlegesen is részt vett a macedóniai új kormány megalakulásában.

A Soros-hálózat befolyása Macedóniában

Ivanov elnöknek jó oka volt arra, hogy amíg tudta, késleltette a baloldali kormány megalakulását, főleg, ha figyelembe vesszük György Soros macedóniai politikai tevékenységét. A milliárdos ugyanis néhány évvel ezelőtt rátette a kezét az országba áramló amerikai fejlesztési forrásokra, amelyekben Macedónia egy államközi együttműködési szerződés szerint 2008 óta részesül.

Az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozott támogatásokat korábban kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) koordinálta. A fejlesztési pénzek odaítélése többé-kevésbé ideológiamentesen zajlott, azonban Macedónia és a Soros-féle Open Society Foundation (OSF) 2012 februárjában szerződést írtak alá arról, hogy az OSF lesz a USAID által vezetett Civil Társadalom Projekt forrásainak fő elosztója az országban.

Ennek eredményeként a USAID szkopjei központja 2012-ben 2,5 millió dollárt ítélt meg a helyi Soros-hálózatnak. Ez a támogatási összeg 2014-re 4,8 millió dollárra nőtt. 2016-ban pedig egy öt évre szóló 9,5 millió dolláros keretet nyitottak meg a Soroshoz közel álló macedóniai szervezetek támogatására.

Rengeteg forrást kaptak a macedón kirendeltségei

A program koordinálásában négy macedóniai Soros-szervezet segédkezik: az Ifjúsági Oktatási Fórum, a Fórum – Stratégiai Kutatási és Dokumentációs Központ, a Civil Kommunikációs Központ és a Reaktor – Kutatás Akcióban. Ezek a szervezetek nem csak az OSF-hez, de az ellenzéki SDSM-hez is be vannak csatornázva, olyannyira, hogy az Ifjúsági Oktatási Fórum közös demonstrációkat is szervezett a szociáldemokratákkal.

A káosz háttere: a már jól ismert Soros-recept

A Sorosék által mozgatott macedón baloldal már 2015-ben akcióba lendült, amikor hangfelvételeket hoztak nyilvánosságra, leleplezendő Gruevszki és a VMRO állítólagos korrupciós ügyeit. A kormány tagadta a vádakat és hamisítványnak nevezte a felvételeket.

2016-ra erőszakos megmozdulásokba torkollottak a békésnek induló demonstrációk. A tüntetők – köztük az SDSM vezető politikusai, és számos fiatal, akik „Soros Army” feliratú pólóban jelentek meg – rendbontásaik során számos kormányzati épületet súlyosan megrongáltak, súlyos anyagi kárt okozva ezzel a közvagyonban. Megrohamozták és felgyújtották az elnöki hivatalt, míg az Igazságügyi Minisztérium épületében jelentős károkat okoztak és festékkel öntötték le azt.

Az úgynevezett „Színes Forradalom” vezetője Pavle Bogojevszki LGBT-aktivista, az SDSM parlamenti képviselője volt. Azért mentek utcára, hogy megdöntsék az ügyvezető konzervatív kormányt és kinyissák a határokat a migránsok előtt. Nem véletlen, hogy a tüntetések éppen a migránsválság tetőfokán voltak a legintenzívebbek, akkor, amikor naponta 10-12 ezer illegális bevándorló lépte át a görög-macedón határt.

Erőszakos tüntetéseket provokáltak ki, bevándorláspárti kormányt akartak

Az ország több pontján megszervezett erőszakos tüntetések elvonták a rendőri erők egy részét a határtól, ezzel párhuzamosan pedig a Soros által pénzelt aktivisták térképekkel segítették a zöldhatáron átjutni akaró illegális bevándorlókat. Nem ritkán az is előfordult, hogy a szélsőbaloldali sorosisták a görögországi Soros-szervezetekkel együttműködve segítették a migránsok beáramlását Macedóniába.

Az amerikai milliárdos az országban régóta meglévő macedón-albán etnikai feszültség felmelegítésétől sem riad vissza, hogy instabilabbá tegye az országot és a jobboldalt. Az ország ugyan macedón többségű, de jelentős, becslések és felmérések szerint az összlakosság 20-30 százalékát kitevő albán kisebbség is él az állam területén. A két népcsoport között régóta komoly feszültség tapasztalható. Soros a célját részben elérte, hiszen a jelentős zavargások törtek ki, amelyek során emberek százezreit tudta hosszabb időre az utcára vinni. Az új baloldali kormány megalakulásához pedig nagyban hozzájárult az új albán párt, a BESA 5 képviselőjének tartózkodása.

A megmozdulások szellemi hátterét is az OSF biztosította. Ők finanszírozták 2014-ben Saul D. Alinsky néhai amerikai anarchista Rules for Radicals című könyvének macedón nyelvre történő lefordítását és terjesztését. A korábbi, demokrata párti adminisztráció által kinevezett amerikai nagykövet, Jess Baily lényegében szintén Soros kottájából játszva aktívan kívánta befolyásolja a belpolitikát. Baily például a migránsválság kezdete után három alkalommal is bekérette Gruevszki miniszterelnököt, hogy lebeszélje őt a kerítésépítésről.

Soros a médiában és az igazságszolgáltatásban is kiterjesztette a befolyását. Romániához hasonlóan például Macedóniában is felállítottak egy különleges ügyészséget, amely szinte kizárólag a VMRO képviselőit és a jobboldalhoz köthető személyeket marasztal el.

A Különleges Ügyészség létrehozása

A Különleges Ügyészi Hivatal megalakítására egy hosszas belpolitikai válság következtében került sor. A 2014 áprilisában tartott elnök- és parlamenti választásokat a jobboldali pártszövetség fölényesen megnyerte, Nikola Gruevszki miniszterelnök sorozatban negyedik alkalommal kapott kormányalakítási megbízást.

A baloldali ellenzék nem fogadta el a végeredményt, és Zoran Zaev állítólag többször felhívta telefonon, illetve személyesen beszélt Gruevszkivel. A beszélgetések során gyakorlatilag zsarolással ügyvezető kormány alakítását és előrehozott választások kiírását követelte. Ennek meg nem történte esetére a miniszterelnökre és más vezető kormánypárti politikusokra terhelő hanganyag nyilvánosságra hozatalával fenyegette meg a bevándorlásellenes politikust.

Nikola Gruevszkit ellehetetlenítette a Soros-hálózat

Ezt követően 2015 elején a macedón rendőrség őrizetbe vette Zoran Verusevszkit, a macedón elhárítás egyik vezetőjét, akit államtitkot képező információk kiszivárogtatásával és kémkedéssel gyanúsítottak meg. Ugyanezzel az üggyel összefüggésben Zaevvel szemben is büntetőeljárás indult 2015 elején. Erre válaszul Zaev lehallgatási felvételeket kezdett el nyilvánosságra hozni, és azt állította, hogy Gruevszki körülbelül 20 ezer ember (politikusok, újságírók, köztisztviselők, üzletemberek, vallási vezetők) titkos és törvénytelen megfigyelését rendelte el miniszterelnöksége alatt, továbbá el akart tussolni egy rendőrtiszt által elkövetett emberölési ügyet.

A csak „bombáknak” nevezett felvételek nyilvánosságra hozatalára válaszul tüntetések és ellentüntetések kezdődtek, melyek politikai válság- és patthelyzetet szültek az országban. Különösen az USA és az EU igyekezett közvetíteni a kormánypártok és az ellenzék között, sokáig sikertelenül. A nemzetközi nyomás hatására végül a szembenálló felek végül aláírták az ún. pržino-i megállapodást.

Ennek értelmében létre kellett hozni egy Különleges Ügyészi Hivatalt, amelynek 18 hónapot adtak arra, hogy a lehallgatási botrány alapját képező felvételeket és jegyzőkönyveket feldolgozva büntetőeljárásokat indítson.

Ezrek tüntettek Macedóniában Soros befolyása ellen

Az ügyészség helyzete a kormányváltás után

A kormányváltás után a különleges ügyészség kapcsán is felgyorsultak az események. 2017. június 30-án éjfélkor lejárt a Különleges Főügyész vádemelési mandátuma, így ezt követően már nem kezdeményezhetett újabb vádemeléseket.

A VMRO-DPMNE vezetőit érintő „Titanic”, „Target” és „Fortress” ügyekben a szervezet június 30-án, este 21 óra körül nyújtotta be az újabb bizonyítékokat a bíróságnak. A szervezet mandátumának meghosszabbításához kétharmados többségre volt szükség a parlamentben, amelyhez a VMRO-DPMNE támogatása is szükséges lett volna. Ugyanakkor a korábbi főügyész leváltásával megkezdődött a „rendes” igazságszolgáltatás formátumának különleges ügyészséghez való igazítása.

A nyári bírósági szünetet megelőzően, július 4-én a szkopjei első fokú bíróság döntést hozott a választási visszaélésekkel kapcsolatos ún. „Titanic” ügy vádlottjait érintő, a szervezet által indítványozott kényszerintézkedések tekintetében. A bíróság a tizenhat vádlott, köztük Nikola Gruevszki VMRO-DPMNE elnök, korábbi miniszterelnök, Gordana Jankuloszka (korábbi belügyminiszter, VMRO-DPMNE), Mile Janakieszki (korábbi közlekedési és kommunikációs miniszter, VMRO-DPMNE), valamint Martin Protoger, (Gruevszki kabinetfőnöke) és Kiril Bozsinovszki tekintetében elutasította az előzetes letartóztatásról szóló indítványait, ugyanakkor az érintettek útlevelének bevonásáról (illetve új útlevél kibocsátásának tilalmáról, valamint bizonyos esetekben a diplomata útlevelek ideiglenes bevonásáról) döntött, és kötelezte őket a bíróság előtti heti megjelenésre. A fellebbezéseket a bíróság elutasította, az ügyekben újabb meghallgatásokra nem került sor.

Augusztus 17-én – tizenhárom napi vitát és ellenzéki obstrukciót követően – a macedón Parlament 64 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntött Marko Zvrlevszki legfőbb ügyész (tehát nem a különleges ügyész) menesztéséről. A VMRO-DPMNE képviselői az ülés kezdetekor kivonultak, mert a párt házszabályellenesnek tartotta a jelentős személyi kérdésben történő szavazás napirendre vételét, mivel az Állami Korrupcióellenes Bizottság álláspontja szerint az önkormányzati választási kampány időszaka alatt nem kerülhet sor jelentős személycserékre a közigazgatásban, így a főügyész leváltását a Parlament az önkormányzati választások lezárultáig nem tűzhetné napirendjére.

A legfőbb ügyész leváltása jelentős lépés a kormány számára, tekintettel arra, hogy a különleges ügyészség vádemelési mandátuma lejárt, Zvrlevszki mandátuma pedig 2019-ig szólt volna.