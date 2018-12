Féltek a további népszerűségvesztéstől, ezért áldozták be a zsidózó Szávay Istvánt a Jobbikban. Jól mutatja, hogy a cukiságkampány csupán egy kommunikációs trükk, hogy a holokauszttagadó Kulcsár Gergely továbbra is regionális igazgató lehet a pártban. Várhatóan Szávay is kap majd egy jó fizető állást majd a Jobbik környékén. Mindeközben újabb kilépőkről szólnak a hírek.