A Szeged Ma az Echo TV alappján arról számolt be, hogy Szabó Bálint, a károsultak jogi képviselőjének állítása szerint az alvállalkozóktól ellopott pénzeket kitalicskázták a SZEVIÉP cégcsoportból Ujhelyi István sofőrjének. Hozzátette: ez csak a 15 vádpont egyike.

Szabó Bálint ügyvéd azt is állítja, és szerinte ezt a vádirat és az ügyész is megerősíti, hogy Botka László és Ujhelyi István áll az ügy fővádlottjai mögött, a jogász szerint a pénzek egy jelentős része is a baloldali politikusoknál landolt.

“Nincs még egy város Magyarországon, ahol meg merték volna azt csinálni, (mint Szegeden), hogy több milliárd forint értékben egyszerűen ellopják az ott dolgozó alvállalkozók pénzét, és szocialista haveroknak osztják azt ki” - fogalmazott az Echo TV műsorában az ügyvéd.

Borítófotó: Botka László és Ujhelyi István (MTI Fotó: Beliczay László)