Az MSZP bukott miniszterelnök-jelöltje a Tisza partján található város élén tevékenykedik jelenleg. Karrierje nem volt mentes a botrányoktól.





A VIP-parkolási ügy



Mint ismert, olyan emberek kaptak ingyenes parkolóbérleteket a szegedi adófizetők pénzén, akik erre nem lettek volna jogosultak. Botka László is ily módon jutott parkolóbérlethez, ám a történetben az a kínos, hogy akkoriban még autója sem volt a szocialista politikusnak – legalábbis a saját adóbevallása szerint. Ezen kívül több, Botkához köthető személyt is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gyulai Járásbíróság az ügyben. Solymos Lászlón kívül Mózes Ervin címzetes főjegyzőt, valamint Kalmár Gábor kabinetfőnököt, az önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Közlekedési Kft. két korábbi igazgatóját és egy másik munkatársat is elítéltek.

Luxuskaróra



Botka egyik hangzatos kampányszövege volt az, hogy a gazdagokat meg kell adóztatni. A kicsit kommunista beütésű szólam emellett hiteltelen is volt a balos vezetőtől. Botka ugyanis több milliós karórákat hordott, amiket nem tüntetett fel az adóbevallásában. E miatt az ügy miatt híresült el „Rolex Laciként”, források szerint a munkatársai is így szólították a háta mögött.



Luxus terepjáró



A hárommillió forint karórához huszonötmillió forintos autó is dukál – gondolhatta a Botka, hiszen feleségével közösen egy minden extrával felszerelt terepjáróval közlekednek. Erre nem biztos, hogy szükség lenne, mivel az önkormányzat által fizetett sofőr is szokta fuvarozni, természetesen egy szintén nem kényelmetlen önkormányzati személygépjárművel. Ilyen lehet egy igazi, egyenlőségpárti szocialista.





A Mars téri piac



Tavaly augusztusban derült fény erre a zavaros ügyre, a Nemzeti Nyomozó Iroda és az Európai Csalás Elleni Hivatal (az OLAF) is vizsgálja a szegedi Mars téri piacberuházást, a Botka-féle szegedi önkormányzat egyik legsötétebb ügyét. Azt gyanítják ugyanis, hogy Botka László és munkatársai jogszerűtlenül igényeltek fejlesztési forrást az érintett területre, vagyis szándékosan hazudtak az Európai Uniónak. Szeged több milliárd forintot is bukhat Botkáék ügyén. Az 1,9 milliárdos uniós támogatás megszerzése érdekében meghamisították a pályázati adatlapot, kisemmiztek vállalkozókat, engedély nélkül bontottak le sok bódét, és még a bírósági ítéleteket is semmibe vették. A piacot ráadásul Botka még az engedélyezése előtt adta át, pont a kampányidőszakban, 2010-ben.



A Szeviép-botrány

Több száz kisvállalkozót tett tönkre az építkezési projektekkel foglalkozó Szeviép cég évekkel ezelőtti bedőlése. A büntetőügy napjainkban is zajlik.A károsultakat képviselő ügyvéd szerint a több mint 11 milliárdos tartozást maga után hagyó vállalkozás központi szerepet tölthetett be az MSZP finanszírozásában.A cég az alvállalkozók segítségével tolhatta ki a pénzeket Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő sofőrjének. Botka László egyébként a mai napig egy önkormányzati cég élén tartja Ujhelyi volt sofőrjét, akin keresztül eltűnt a pénz egy jelentős része.

Botka László persze igyekezett távol tartani magát a Szeviép-ügytől. A polgármester rendre azzal érvel, hogy Szeged 2002 és 2010 között több mint száz beruházást – és így közbeszerzést – bonyolított le, amelyeken egyszer sem nyert a Szeviép. Azonban a vállalat nem közvetlenül az önkormányzattal állt kapcsolatban, hanem a város többségi tulajdonában lévő cégekkel, illetve valamelyik leányvállalata egy konzorcium részeként vett részt a projekteken.

Borítófotó: Botka László és felesége az MSZP kongresszusán a Hungexpón 2017. május 27-én. (MTI Fotó: Soós Lajos)