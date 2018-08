A Heti Válasz lapkiadó ügyvezetői tisztségét Bórókai Gábor lemondása után 2018. augusztus 3-tól Kovács Ildikó tölti be. A mai nappal a valasz.hu is megszűnik, nem szolgáltat tovább tartalmat. Ezzel a Heti Válasz print verziója után annak online felülete is befejezi működését.