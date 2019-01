BLEXIT. A kifejezést olvasva hirtelen arra gondolhatunk, hogy valaki elgépelte az Európát lázban tartó Brexit szót. Míg utóbbi Egyesült Királyság kilépési hercehurcáját jelöli, addig előbbi egy új keletű mozgalom az Egyesült Államokban.



De mi is az BLEXIT? A kifejezés a black + az exit szavakból lett összerakva. A szóösszetétel arra utal, hogy a feketék elhagyják a Demokrata Pártot, nem szavaznak többet rájuk - számol be az esetről a Daily Caller.



Az Egyesült Államokban a demokraták szinte mindig arra játszanak, hogy elnyerjék az etnikai kisebbségek szavazatait, főképp a fekete lakosság voksaira számítanak. Szociális intézkedéseikkel függőségi viszonyban tartották a fekete lakosságot, a valódi felemelkedés helyett nem kaptak mást, csupán áldozati szerepet és segélyeket. Kritikát nem lehetett megfogalmazni a feketék ellen, mert akkor a rasszizmus bűnébe esünk - ezt kódolták a demokraták az amerikaiakba. Ismerős a történet, nem? A hazai Soros-szervezetek dolgoznak ugyanezen a logika mentén.



Ebből lett elege egy színes bőrű amerikai politikai aktivistának, Candance Owensnek, aki szeretné megszabadítani az afroamerikaiakat a demokraták láncától. Owens a rasszizmus ellen küzd, a demokraták rasszizmusa ellen. Szavai szerint a mozgalmat azért hirdette meg, hogy megszabaduljanak attól a fals elképzeléstől, hogy ők mások, mint a többi amerikai, mert feketék, a demokraták pedig ezt verték a fejükbe.



Egyre több a konzervatív fekete képviselő és aktivista az Egyesült Államokban, akik belátták, hogy a jóléthez nem segélyek, hanem munka és biztonság kell, amit a republikánusok tudnak garantálni a demokraták hazugságaival szemben. Több afroamerikai híresség is a republikánusok támogatója lett, a legismertebb közülük Kanye West, énekes.