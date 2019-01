A decemberi tüntetések során a rendőrség által őrizetbe vett sorosista provokátorról újabb videó került elő – írja az Origo. Ezen most épp nem a rendőröket fenyegeti, hanem egy BKK automatának esik neki, de olyan elánnal, mintha a gép az édesanyját szidta volna.

A 444 nevű sorosista portál áldozatként állította be azt a 21 éves fiatalt, akit a rendőrök provokáció miatt előállítottak a decemberi tüntetések során. A fiatalember sztoriját hangfelvétellel is megtámogatta a Soros-blog, azonban egy videofelvétel megcáfolta a 444 állításait, mely szerint a fiatalember csupán áldozat lenne. Az esetről bővebben itt írtunk.

A mostani felvételen egyértelműen látható, hogy az automatát módszeresen szétverő fiatalembernek ugyanolyan a sapkája, a kabátja, a hátizsákja és ugyanolyan díszítésű a gördeszkája is, mint Mohácsinak, és látszik az is, hogy mindketten szakállasak, az arcuk is hasonló. Így meglehetősen valószínűtlen, hogy pusztán véletlen egyezésről lenne szó.

Az Origo a 444 cikke után kiszúrta, hogy a provokátor már a Soros-egyetem melletti tüntetések alkalmával sem bírt magával. Az akkor még ellenzéki propagandagépezetként funkcionáló HírTV felvételén látható, hogy a fiatalember egy undorító stílusban írt papírral a kezében vidáman táncikál, miközben zajlik az élő bejelentkezés.

A képek magukért beszélnek, látszik, hogy a Soros-propaganda által futtatott „áldozat” egyáltalán nem békés, de megszokhattuk, hogy az ellenzéki fake news-gyárosokat a valóság nem érdekli.