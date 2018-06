A Stop Soros törvénycsomag Magyarország területén ugyan megakadályozza a Soros-féle szervezetek illegális bevándorlást támogató tevékenységét, azonban ezeknek a jogszabályoknak a hatálya nem terjed ki más országokra – nyilatkozta Deák Dániel a Demokratának. Hozzátette: ebből fakadóan az amerikai milliárdos szervezetei hazánk helyett a balkáni migrációs útvonal országaiba, illetve Nyugat-Európába helyezik át erőforrásait. Így miközben Albániától kezdve Bosznia-Hercegovinán át egészen Horvátországig segítik az illegális bevándorlók beáramlását, fenn tudják tartani a nyugatról érkező Magyarország-ellenes politikai nyomást – tette hozzá.

Kiemelte: ennek a folyamatnak a része az is, hogy a Nyílt Társadalom Alapítványok budapesti irodája Berlinbe költözik, ahol a balliberális politikai elittel kéz a kézben igyekeznek majd hazánk bevándorlás-ellenes álláspontját ellehetetleníteni. Mindezt Soros György is egyértelművé tette nemrég megjelent publicisztikájában, melyben kifejtette: minden támogatást meg fog adni a Merkel-Macron tengelynek annak érdekében, hogy ráerőltessék a kelet-európai államokra a bevándorláspárti akaratukat.

Arról is beszélt Deák Dániel a Demokratának, hogy az elmúlt időszakban a Visegrádi Négyek nagyon sok szövetségest szereztek maguknak, ugyanakkor a kvótapárti államok még mindig többségben vannak az Európai Unión belül. Ilyen ország például Olaszország is, melynek új miniszterelnöke világossá tette, hogy támogatna egy automatikus migránselosztó mechanizmust a tagállamok között. Ugyanígy kvótapárti a német, francia és a Belenux államok vezetése is. Ráadásul a Századvég Alapítvány Projekt28 közvélemény-kutatása alapján a legtöbb nyugati államban a lakosság is támogatná a kvótákat. Mindez abból fakad szerinte, hogy ezekben az országokban is látják, hogy milyen komoly problémákat okoz a tömeges bevándorlás, így meg kívánnak szabadulni ettől a tehertől és szét kívánják teríteni a migránsokat a keleti államok között. Így az az abszurd helyzet állt elő Európában, hogy miközben egyre több ország osztja a magyar bevándorláspolitikai elképzeléseket és meghoznak bizonyos döntéseket, addig a kötelező kvótákban tapasztalt kiengesztelhetetlen ellentét miatt továbbra is megosztott marad a kontinens – mondta Deák Dániel.

A közvélemény-kutatások és az elmúlt időszak európai választásai alapján szerinte jelentősen át fog alakulni az Európai Parlament összetétele. A bevándorlással szemben kritikus politikai erők mindenképpen meg fognak erősödni, a balliberális politikai elit pedig újabb pofont fog kapni – mondta a Demokratának.

A hazai ellenzék kapcsán Deák Dániel azt mondta, az ellenzék szinte teljes egésze Soros György és a brüsszeli liberális politikai elit kívánságait lesi, a magyar választópolgárok akaratával pedig egyáltalán nem törődik. Ebből fakad szerinte többek között, hogy a választók immár harmadszor tették egyértelművé: nem akarják ezeket a politikusokat a hatalom közelében látni. „Mivel ilyen régóta kiszorultak a hatalomból ezek a formációk, az egzisztenciális küzdelmek rendkívül meghatározóvá váltak. A jelenlegi válság komolyabb, mint az eddigiek, Gyurcsány Ferenc Demokratikus Koalíciókán kívül nincsen olyan párt, amelyik egységet mutatna a választók felé. Ezt ki is használja a volt miniszterelnök, előállítva ezzel azt – az ellenzék számára a lehető legrosszabb helyzetet –, hogy a legnépszerűtlenebb és legelutasítottabb magyarországi politikus lett az ellenzék legkarizmatikusabb és leghangosabb vezetője.” – mondta Deák Dániel.

A Jobbik helyzete kapcsán kifejtette, a párt a totális eljelentéktelenedés útjára lépett, gyakorlatilag önmagát számolja fel a párt. Vona Gábor lemondását követően sorra lehetetlenítették el és zárták ki a megmaradt népszerű és ismert Jobbikos politikusokat. Dúró Dóra, Morvai Krisztina, Toroczkai László és a további meghatározó arcok távozásával kizárólag másod, illetve harmadvonalbeli politikusok maradtak a Jobbikban, akikkel csupán hosszú agonizálásra lesz képes az egykori nemzeti párt. Ezt a reménytelen helyzetet ismerte fel Simicska Lajos is, aki láthatóan bedobta a törölközőt és teljesen lemondott a „Jobbik-projektről”. Külső finanszírozó híján a mostani elkeserítő képet festő politikusi gárdával egy süllyedő hajó képét festi a Jobbik. Ezt jelzik szerinte a legfrissebb kutatások is, melyek a párt további gyengülését mérik.

Míg az identitását vesztett Jobbik hosszú agonizálás elé néz, addig az MSZP a haláltusáját vívja Deák Dániel szerint. Bárki is lesz ugyanis szerinte a párt új vezetője, a belső megosztottság és az MSZP mint „márkanév” teljes mértékű lejáratódása okán nincsen jövő a párt előtt. Ennek szinte az összes elnök-jelölt a tudatában van szerinte, ezért beszélnek arról, hogy vagy megszüntetnék a pártot és egy újat hoznának létre vagy arról, hogy valamilyen új pártszövetséget hoznának létre Gyurcsány Ferenccel közösen. A legesélyesebb jelölt Deák Dániel szerint a párt erős embere, Puch László által támogatott Tóth Bertalan, azonban Mesterházy Attila és Kunhalmi Ágnes pozíciói is erősek a szocialista párton belül. Ha végül frakcióvezetőként egyetlen emlékezetes felszólalást elmondani nem tudó Tóth Bertalan lesz az MSZP elnöke, akkor borítékolható a párt szétesése, míg Kunhalmi Ágnes esetében a Gyurcsány-féle „demokrata párt” létrehozása vehető biztosra. A mostani felhozatalból talán az egyszer már megbukott Mesterházy Attila tudná leginkább egyben tartani a szocialista pártot – jegyezte meg.

Az ellenzék esélyei kapcsán Deák Dániel a Demokratának azt mondta, mindegyik ellenzéki párt mindegyike a túlélésre játszik, egyedül a Demokratikus Koalíció és az LMP mutat életképes jeleket. Ilyen állapotban még az országgyűlési választásnál is nagyobb pofonra számíthat szerinte az ellenzék az EP-választáson, ráadásul másfél éven belül itt a pártok hálózatépítése szempontjából rendkívül fontos önkormányzati választás is. „Amíg ezek a politikusok nem ismerik fel, hogy nem abból áll az ellenzéki politizálás, hogy mindent tagadni kell, amit a kormány mond, addig nem lesz változás. Nemzeti sorskérdésekben igenis együtt kéne működniük a nemzeti oldallal, többek között támogatniuk kéne a társadalom túlnyomó többsége által elvárt bevándorláspolitikai lépéseket” – nyilatkozta a Demokratának a Figyelő főmunkatársa.