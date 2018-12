Staudt Gábor jobbikos országgyűlési képviselő a Facebookon jelentette be, hogy lemond mandátumáról. A politikus a közösségi oldalán közzétett szövegben tagadta, hogy a párt belharcainak esett volna áldozatul, sőt szerinte a Jobbikban most minden a legnagyobb rendben van. Pedig nagyon nem úgy tűnik.

“Az ősz folyamán jeleztem a Jobbik országos elnökségének, hogy nyomós magánéleti indokaim alapján a tavaszi ülésszaktól nem tudom ellátni országgyűlési képviselői feladataimat, ezért kértem, hogy gondoskodjanak mandátumom betöltéséről” - írta Staudt bejegyzésében.

A Jobbikban jó ideje folyamatosak az egymás kárára elkövetett kiszivárogtatások, így nehéz elképzelni, hogy a képviselő valóban önszántából mondott le mandátumáról. Ezt a feltételezést a következő sorokkal tagadta: “Hangsúlyozni szeretném, hogy döntésemben semmiféle párton belüli feszültségek vagy belharcok nem játszottak szerepet, a Jobbik az elmúlt félév nehéz időszaka után újra erős, egységes és készen áll a politikai megmérettetésekre!”

Nehéz elképzelni, hogy a Jobbik valóban erős és egységes lenne, s ha felidézzük mit nyilatkozott a pártból kilépett Volner János még december elején a Magyar Időknek, még inkább kétségessé válnak Staudt állításai.

Volner még akkor megjósolta, hogy az antiszemita indíttatásból elkövetett nőveréssel hencegő Szávay István lemondását mások is hamarosan követni fogják. A Jobbik egykori alelnöke úgy fogalmazott, egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a Jobbikon belül, így nem csoda, ha a frakcióban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő.

Szávay távozásával kapcsolatban Volner azt mondta a Magyar Időknek, ő legalább három olyan képviselőről tud még, aki meggyőződése szerint távozni fog a Jobbik parlamenti frakciójából. Volner nem árulta el, kikre gondolt, csak annyit mondott, a vezetés is érintett lesz ebben az ügyben.

Négyen mehetnek el maguktól a Jobbikból, de van további három személy, akiket Szávayhoz hasonlóan leszednek - idézte a napilap Volnert, aki akkor újfent megerősítette, ő levette a magánélet feliratú fazékról is a fedőt, ami azt jelenti, hogy nem fog a Jobbik politikusaival foglalkozni, de most már a frakció tagjai nem állnak a védelme alatt, és nem tesz annak érdekében semmit, hogy bizonyos információk ne kerüljenek napvilágra. Kitért arra is, hogy nem újságírók által kiszagolt ügyek kerültek elő, hanem a párt belső köreiből ment a kiszivárogtatás, ami sokkal „gyilkosabb”.

Nem úgy tűnik mintha a Jobbik valóban erős és egységes lenne, és készen áll a megmérettetésekre. A napokban lezajlott nagy ellenzéki bohóckodásnál is a balliberális képviselőkre vetült a rivaldafény, míg a jobbikosok csak mentek az események után.

Borítófotó: Staudt Gábor, a Jobbik parlamenti képviselője az Országgyűlés plenáris ülésén (MTI Fotó: Máthé Zoltán)