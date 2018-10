Hátra lehet dőlni, jöhet a pattogatott kukorica és a kóla: kezdődik az előadás, már most egymásnak estek az ellenzéki főpolgármester-jelöltek.

„Üdvözöljük a ringben Puzsér Róbertet, aki bejelentette, hogy 2019-ben elindul Budapest főpolgármesteri posztjáért. A legjobb jelölt az, akit maguk a budapestiek választanak ki, ezért azt javasoljuk Puzsér Róbertnek, ha komoly az elhatározása, vegyen részt az előzetes egyeztetéseken, és induljon el ő is az ellenzéki előválasztáson” - közölte ma az MSZP.

A „független”, balos pancsercasting tehát megint elkezdődhet. Minden választás előtt eljátszák ezt az „előválasztás-izét”, aminek 2009-ben tartották az első bemutatóját. Gyurcsány helyére kerestek akkor éppen miniszterelnököt, amire boldog-boldogtalan bejelentkezett a gyár portásától a vidéki hűtőgépgyár igazgatójáig. Végül ráakadtak az azóta méltán süllyesztőbe került Bajnai Gordonra.

Azóta is ragaszkodnak ehhez az elfuserált hülyeséghez, amit eufemisztikusan előválasztásnak hívnak.

Most is ezen kezdtek el rugózni.

Puzsér legalább ezen a szitán átlát, nem is akar beállni egy ilyen előválasztásba, és az évtized viccének tartja ezt az egészet.

De játsszunk el a gondolattal, hogy kik is nevezhetnek be egy ilyen pancsermeccsbe: Karácsony Gergely, Horváth Csaba, Sermer Ádám (Fodor Gábor pártjából), plusz az SZDSZ-es öregfiúk csapatból Demszky Gábor. És azért még Bokros Lajos indulásában is bízom, és nem kizárt egy kollégiumi szobából előrángatott Momentum-induló nevezése sem.

Ez azért kemény csapat lenne, lássuk be.

És még arra ki sem tértünk, hogy abból milyen jelenetek kerekedhetnek majd egy ilyen előválasztáson, hogy kik vehetnek részt szavazóként a derbin.

Lesz tehát itt még sok nevetnivaló a következő hónapokban, helyezkedjünk el a tévéfotelekben, dőljünk hátra kényelmesen, jöhet a popcorn és a kóla. Apának is szóljunk, nehogy lekéssen erről az előadásról. Apa, kezdődik!

Borítófotó: izzadtságszagú próbálkozások következnek - Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke