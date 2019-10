Az oktatás és a pedagógusok ügyében eddig is rendszeresek voltak az egyeztetések, s ezután is zajlanak a szakszervezetekkel és a Pénzügyminisztérium illetékeseivel – mondta lapunknak az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Felhívta a figyelmet, hogy az idén az életpályamodell keretében 17 ezer tanár esik át minősítési folyamaton, ami számukra az előre eltervezett fizetésemeléssel is jár.