A cukisodás álarca mögé bújt szélsőjobboldali párt elnöke, Sneider Tamás egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy rendkívüli kongresszust hívnak össze, miután az Állami Számvevőszék újabb szabálytalanságokat tárt fel a párt gazdálkodásában. A kongresszus témái között akár a párt megszüntetése is szerepelhet.

Az Állami Számvevőszék csütörtökön tette közzé jelentését a Jobbik 2018-as pénzügyeiről és kampányköltéseiről. A hatóság megállapította, hogy a párt az elszámolásában a bevételek között saját forrásként feltüntetett 171 millió forintból 52,1 millió forintot számviteli bizonylattal nem támasztott alá.

Továbbá a Jobbik a kampánytörvényt megsértve az elszámolásában a kampánykiadásai forrásaként 84,3 millió forint összegben nem valós bevételeket, hanem hitel megnevezéssel tartozásokat és szállítói kötelezettségeket jelölt meg, amelyek nem képezhették a választási kampányra fordított kiadásainak forrását.

Mindezek alapján a Jobbik a tiltott támogatásra vonatkozó finanszírozási tilalmakat nem tartotta be, és összesen 136,4 millió forint nem megengedett támogatást fogadott el, melyet bírságként kell befizetnie, illetve az állami támogatásból is ugyanekkora összegtől esik el a párt.

Nem először nincsenek rendben a Jobbik pénzügyei

Ismeretes, hogy az ÁSZ már 2017 végén is szabálytalanságokat tárt fel az akkoriban Simicska Lajost kiszolgáló párt pénzügyeiben. Akkor 331 millió forintnyi tiltott támogatás elfogadása miatt ugyanekkora összegre büntették a szebb napokat is megélt nemzeti radikálisokat és az állami támogatásokból is ekkora összeget veszítettek, tehát 662 millió forintnyi mínuszba kerültek.

A balliberális sajtó a Jobbik politikusaival karöltve kezdett hisztériázni a diktatúráról, holott a párt kampánytámogatását az ÁSZ-bírság nem érintette, azt hiánytalanul megkapták. A már akkor is a baloldalra tartó Jobbik átvette a liberális módszert, azaz adománygyűjtésbe kezdett, melyből több mint 100 millió forintnyi támogatás gyűlt össze, közben pedig a párt megszüntetésével riogatták híveiket.

A párt prominensei akkoriban fennen hangoztatták, hogy az adományokat nem költik el, ezzel szemben az egészet elherdálták a választási kampány során az állami kampánytámogatással együtt. A Jobbik tehát nemcsak eltékozolta a százmilliókat, de a saját szavazóit is lehúzta anyagilag, vagy ahogy mondani szokás, levette, mint Lenin-képet a falról.

Tovább az SZDSZ útján

Nem a Jobbik lenne az első olyan párt, amely tetemes tartozásai miatt szüntetné be működését, elherdálva az adófizetők pénzét, szembeköpve szavazóikat és a magyar társadalmat. Az SZDSZ is hasonló módon szűnt meg 2014-ben, az ügyben éppen a jobbikos Szilágyi György tett feljelentést. Bár a két párt ideológiailag nem azonos, de a társadalomra kifejtett kártékony hatásuk hasonló nagyságú. A Jobbik, mely egykor büszke jobboldali pártként született, úgy kerülhet a történelem szemétdombjára, mint a szélsőliberális, posztkommunistákkal paktáló SZDSZ „jobboldali" ikertestvére.

Borítófotó: Sneider Tamás (MTI Fotó: Mónus Márton)