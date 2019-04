A Jutarnji List hétfői lapszáma nem hivatalos forrásokra hivatkozva közölte, hogy az Advent beruházási csoport már tavaly szeptemberben megkezdte a bécsi székhelyű Addiko Bank eladásának előkészületeit, az OTP pedig komolyan érdeklődik az osztrák bank horvátországi fiókjának felvásárlása iránt. Az Addiko Bank Horvátország hetedik legnagyobb bankja, 4,44 százalékos piaci részesedéssel.



„Az OTP Bank nem kívánja kommentálni az akvizícióról szóló híreszteléseket. Állandóan követjük a piaci lehetőségeket, a fontos üzleti döntésekről pedig időben tájékoztatjuk a közvéleményt" - közölte az OTP a horvát napilappal. A lap mindazonáltal hozzátette, hogy bár a magyar bank nem erősítette meg az információt, nem is cáfolta azt.



A Horvát Nemzeti Bank legfrissebb, nem auditált adatai szerint a horvát piacon működő vezető bankok 2018-ban növelték piaci részesedésüket.



A piacvezető Zagrebacka Banka 10,8 százalékponttal 27,34 százalékra növelte piaci részesedését, így jelenleg 113,2 milliárd kunát (4813 milliárd forint) kezel. A második helyen a Privredna Banka (PBZ) áll, amely 9,4 százalékponttal növelte piaci hányadát 20,05 százalékra, és 83 milliárd kuna (3529 milliárd forint) vagyont kezel. Ezt követi az Erste Bank 14,83 százalékos részesedéssel, egy év alatt 7,39 százalékos növekedéssel, majd az OTP Bank, 10,19 százalékos részesedéssel és mintegy 42,1 milliárd kuna (1790 milliárd forint) vagyonnal. Az ötödik helyet a Raiffeisen Bank (RBA) foglalja el, 7,88 százalékos piaci részesedéssel. A lap szerint az OTP a horvát RBA megvásárlását is megcélozta, amennyiben az Addiko Bank akvizíciója nem járna számára sikerrel.



Mint írták: érdekes lesz követni, hogy a jegybank hozzájárul-e ahhoz, hogy az OTP többségi tulajdont szerezzen az Addiko Bankban, mert szerintük a piacvezető öt banknak már így is túl nagy a koncentrációja a horvát piacon.

