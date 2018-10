A Merkel körül dolgozó spin doktorok legújabb ötlete, hogy Merkel beszéljen minél többet a schengeni külső határok megvédéséről, hátha az szimpatikusabb lesz saját választóinak, mint a „nincs felső határ” és a „majd megoldjuk”.

Ennek a kommunikációs újhullámnak köszönhetően Merkel nemrég úgy nyilatkozott: Orbán Viktor „folyamatosan rámutat arra, hogy milyen jól védi a határt, amit egyébként helyesnek tartok, és soha nem is szólaltam fel a határvédelme ellen”. Pedig régebben még arról beszélt, hogy a kerítés nem megoldás semmire. Egy másik új német narratíva a Frontex megerősítéséről szól, ami veszélyezteti a schengeni határokon fekvő országok, köztük Magyarország szuverenitását.

Pedig a német kancellár mindeközben arról is beszélt, hogy meg kell teremteni a „legális migráció” lehetőségeit. Magyarán továbbra is szeretné, ha minél több bevándorló érkezne a kontinensre. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor is úgy fogalmazott Merkel terveiről, hogy át kellene adnunk a kapukulcsot.

Még csak az kellene, hogy egy olyan nemzet dirigáljon a bevándorlás témájában, amely mélyen gyűlöli saját magát, valamint az egész európai civilizációt, és hajlandó is azon munkálkodni, hogy gyűlöletük tárgya végleg eltűnjön a Föld színéről. Mit is mondott Stefanie von Berg német zöldpárti képviselőnő a hamburgi tartományi parlamentben pár évvel ezelőtt, a migrációs válság tetőzése alatt? „20-30 év múlva városunkban nem lesz etnikai többség… Olyan városban fogunk élni, ahol számos etnikum virágzik majd. Sokan leszünk, és szuperkulturális társadalomban élünk majd, ami jó dolog lesz.”