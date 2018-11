Sokadszorra is le kell írnunk: kettős mérce!

Túlzottdeficit-eljárást kezdeményezett Olaszországgal szemben szerdán az Európai Bizottság az aggályosnak minősített jövő évi költségvetési tervezet miatt, amely a testület szerint „különösen súlyos megsértését" jelenti az uniós szabályoknak és a római kötelezettségvállalásoknak - írja az MTI.

A bizottság első lépésként jelentést fogadott el az olasz helyzettel kapcsolatban, amelyet szakemberek szerint nagy valószínűséggel jóváhagynak majd a tagállamok pénzügyminiszterei is, és így formálisan is megindulhat a túlzottdeficit-eljárás, akár már januárban. Ennek keretében ajánlásokat küldhetnek Olaszországnak, amennyiben pedig ezeknek nem tesz eleget a kormány, akkor adott esetben pénzügyi szankciókat is elfogadhatnak.

„Súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet. Az eurócsoport tagjainak azonos szabályok alapján kell játszaniuk, ezek azért vannak, hogy védjenek bennünket, hogy biztonságot, stabilitást és kölcsönös bizalmat teremtsenek” – emelte ki Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök.

Valóban ugyanazok a szabályok lennének érvényesek mindenkire? Nem éppen. Ott vannak például a franciák, akik nem a fegyelmezett költségvetésükről híresek. A szankciókat azonban mégis folyton megússzák. Az ország 2009 áprilisa óta állt túlzottdeficit-eljárás alatt, és eredetileg 2012-re kellett volna az uniós szabályok szerint megszabott szintre csökkentenie a költségvetési hiányt, a határidőt azonban háromszor is meghosszabbították. Miért? Mert ők franciák. Ezt nem mi mondjuk, hanem maga Jean-Calude Juncker. Az Európai Bizottság (EB) elnöke még 2016-ban felelt így egy újságírói kérdésre, amely azt firtatta, miért olyan elnéző az EB a franciákkal szemben.

De íme egy találós kérdés: vajon melyik ország - amelynek akkor még egészen véletlenül bevándorláspárti kormánya volt - kapott még nagyobb mozgásteret a franciák mellett ugyanabban az évben? Hát persze, hogy Olaszország. Pedig a taljánok adósságállománya akkor is nagyobb volt a megengedettnél.

Aztán jöttek az olasz választások idén tavasszal, melyen elsöpörték az addigi bevándorláspárti, elitista erőket, és felállt egy kérlelhetetlenül bevándorlásellenes kormány. Ráadásul az Orbán Viktorral jó kapcsolatot ápoló Matteo Salvini pártjának népszerűségi mutatói hónapok óta meredeken felfelé ívelnek. Így már hirtelen nem is érdemlik meg az olaszok, hogy kivételezzenek velük. Nem! Hirtelen „súlyos aggodalomra ad okot az olasz helyzet”.

„Azonos szabályok”, persze...

Borítófotó: Matteo Salvini (MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)