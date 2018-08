Izgalmasnak ígérkezik az MSZP-Párbeszéd összefogás a jövő évi uniós választásokra. Az Európai Parlament meglesz a magyar szocik nélkül is.

Megkezdődött a helyezkedés a brüsszeli-strasbourgi parlamenti helyekért a baloldalon. A legjobban fizető képviselői posztokért más most megy a tülekedés az MSZP-ben, de biztosak lehetünk benne, hogy a két párt újabb szövetségkötése esetén a Párbeszéd is beszáll a versengésbe. Az első jelét ennek a meccsnek most hétvégén a Hír TV-n adta Karácsony Gergely, a két párt tavaszi miniszterelnök-jelöltje, aki - nem kell ezt szépíteni - nem zárta ki a listavezetés lehetőségét.

Ki emlékszik már arra, hogy Karácsony tavaly ilyenkor még az azóta megszűnt Együtt-tel szövetségben gondolkodott a tavaszi választásokon való indulásban. A párbeszédes miniszterelnök-jelöltséget úgy minősítette, hogy azt mi a f...sznak kellett elvállalnia. Aztán mégis az addig ellenfélként kezelt MSZP-vel ölelkezett össze, tehát láthatóan megbízható partner, valóban lehet hinni a szavában.

Karácsony tehát a szocialisták élére tört, olyan nagy reményekkel és önhittséggel, hogy a választások napjának délutánján a hatalmas részvételi arány miatt megrészegülve valóban elhitte, lehet Valaki. Egyenesen a Sándor-palota előtt szólította fel ugyanis Áder Jánost arra, ne adjon megbízást Orbán Viktornak a kormányalakításra.

Ennyit a politikai valóság észleléséről. Ekkora blamázst politikustól azért ritkán látni.

Szóval most ő nem zárja ki, hogy az MSZP-vel közös uniós listát vezesse. Azt, amihez bizton mondhatjuk, Szanyi Tibornak, a 2014-es listavezetőnek és Ujhelyi Istvánnak, a másik szoci uniós képviselőnek lesz egy-két szava. Mert most összvissz ekkora az MSZP-s brüsszeli küldöttség, és a közvélemény-kutatások nem azt támasztják alá, hogy bővülhetne a lista, sőt inkább szűkülhet. Ha ez utóbbi történik, az MSZP egy liberó-zöld párt képviselőjét küldheti Brüsszelbe, miközben a sajátjait kiejtetheti az Európai Parlamentből.

A szocik meg újra rácsodálkoznának a világra, hogy megint piszkosul átverték őket.

Ahogy most tavasszal is. Hiszen tudjuk, mi lett a Sándor-palota előtti Karácsony-alakítás vége: harmadik Fidesz-KDNP kétharmad, a rendszerváltás óta a legrosszabb MSZP-s szereplés, a legkisebb frakció és újabb, a szocik hátán és kárára parlamenti mandátumokat szerző szinte nemlétező párt.

Mindenesetre mi kényelmesen elhelyezkedtünk a székeinkben, kezdődhet az újabb, ezúttal uniós balos belharc! Hajrá, ugyanúgy mint eddig, csak keményen!