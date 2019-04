A jegybank hétfői közleményében kiemelte: valamennyi intézményi vizsgálatban kiemelten kezelik és szigorúan szankcionálják a jövedelemarányos törlesztőrészlet számításával kapcsolatos szabályszegéseket, mert a túlzott hitelterhek az ügyfelekre komoly pénzügyi, szociális nehézséget róhatnak.



Az MNB felidézte azt is, hogy korábban már többször elmarasztalta a Magyar Cetelem Bankot az adósságfék-szabályok megsértése miatt.



A központi pénzintézet a banknál hivatalból végzett vizsgálatot, amelynek során a 2017. július 1-től kezdődő időszakot tekintette át.



A jegybank egyebek mellett feltárta, hogy a Cetelem informatikai rendszereinek beállításai és belső szabályzatai nem álltak összhangban a fogyasztókat a túlzott eladósodástól védő jogszabályi előírásokkal.



Az MNB hiányosságokat állapított meg a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) számításával összefüggő kötelező jegybanki adatszolgáltatással, illetve a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére történő adattovábbítási kötelezettséggel kapcsolatban is.



A jegybank határozatában kötelezte a pénzintézetet, hogy a hitel- és pénzkölcsön-nyújtási, valamint adatszolgáltatási tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze.



Az MNB arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztók túlzott eladósodásának elkerülését célzó adósságfék-szabályok a hitelfelvételeknél korlátozzák többek között a törlesztőrészletek nagyságát.

Borítófotó: PuzzlePix / Djvstock, Dreamstime