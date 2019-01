A rodeó eredetileg Mexikóból származik, jelentése: „kört alkotni, körbe állni”. Régebben a vad bikákon ülő férfiakat körbeállták, innen ered az elnevezés. Amerikában is nagy hagyománya van a látványos sportnak, több ezren kíváncsiak élőben az ember és az állat - amúgy fájdalommentes - küzdelmére.



Azonban a klasszikus déli identitás részévé fejlődött sportot is elérte az utóbbi időben az LMBTQ-őrület. A BBC videóriportban számolt be a Texasban rendezett meleg rodeóról, ahol homoszexuális férfiak ülnek fel a bikára.



A rendezvényen természetesen nem maradhatnak el a szivárványos zászlók és a rózsaszín felsős, cowboykalapos férfiak sem. Az egyelőre nem túl sok embert vonzó rodeón a meleg versenyzők beszéltek az őket ért diszkriminációról.



Látható tehát, hogy az LMBTQ-lobbi mindenhova megpróbál beférkőzni, a nagyvárosi élet után Amerika vidéki részét is el akarja foglalni. A főképp konzervatív férfiak körében divatos sport életébe is megpróbálnak helyet követelni maguknak. Micsoda progresszió ez kérem, micsoda haladás!

