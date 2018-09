Az Euractiv nevű brüsszeli hírportál az olasz médiára hivatkozva írta meg, hogy Juncker nemkívánatosnak tartja a Fidesz néppárti tagságát. A szintén a Néppártban politizáló Juncker megválasztását annak idején Orbán Viktor nem támogatta, s elnézve az EB-elnök teljesítményét, ez racionális döntés volt.

A Soros Györggyel kifejezetten jó viszonyt ápoló Juncker az elmúlt években inkább csak botrányaival, mintsem politikai teljesítményével került a figyelem középpontjába. Alkoholproblémáiról évek óta cikkezik a sajtó, de a NATO-csúcson bemutatott produkciója eloszlatott minden olyan kételyt, mely szerint az EB-elnök alkoholproblémája csak a képzelet szüleménye lenne. A helyzet komikumát csak növeli, hogy később isiászra hivatkozva magyarázták Juncker látható statikai zavarait. Az Európai Bizottság elnöke több uniós csúcson is finoman szólva furcsán viselkedett, Soros Györgyöt pedig puszival köszöntötte, mikor a spekuláns egy brüsszeli megbeszélésre érkezett.

A Marxot is dicsőítő Juncker jelcini magasságokba ívelő pályafutása valószínűleg hamarosan véget ér, de addig is jelentős károkat tud okozni Európának. A luxemburgi politikus esete tökéletesen példázza, hová vezethet, ha egy erős pozíciót egy alkalmatlan ember tölt be. A Merkel-Macron-vonalhoz tartozó Juncker többször is kikelt a magyar bevándorláspolitika ellen, de legújabb nyilatkozatával újabb szintet lépett, hiszen nyíltan a Fidesszel és Orbán Viktorral szemben határozta meg magát.

Juncker regnálása alatt semmilyen mérhető pozitív intézkedés nem történt, alighanem úgy fognak rá emlékezni, mint az Európai Unió egyik legsúlytalanabb, de leginkább „szovjet-típusú” (értsd. Jelcin) bizottsági elnöke.

Borítófotó: MTI/EPApool/Ng Han Kuan