Az Index médiahackje után egy nappal egyértelműnek tűnik, hogy mi volt a felsőbbrendű küldetése a brainstorming tárgyalókamrák félhomályában meghúzódó marketingdruidáknak. A szent cél mindig a brand feltápolása és a lehető leghosszabb időn át kitartható profitmaximalizálás. Ehhez hozzátartozik az, hogy az Index évek óta nem sajtótermék, nem egy független hírgyár, nem az objektív tájékoztatás Bastille-ja, hanem pusztításra beállított marketinggépezet, egy spektákulum-terrordome, a vérszagra osztodó hírcápák etetőgépe. És ezek a csávók annyira gátlástalan marketingmocskok, hogy még ezt a kampányt is kimaxolva fogják végigrobotolni.

A kamuleállás leginkább a kora pubertáskori érzelmi zsarolás, hisztériakeltés kategóriája, mintha azzal fenyegetne meg egy kiskamasz, hogy felszáll az első távolsági buszra és világgá megy, vagy öngyi lesz a vasúti átjárónál, ha nem járulsz hozzá a zsebpénzéhez, mert egyébként pénzügyileg túlságosan is a rohadt, szemét konformista szüleitől függ. Ez a manipulatív félelemkeltés, érzelmi zsarolás egyáltalán nem gonzo és nem rákkendroll, anno ezt a nyákos életérzést dokumentálta precíziós pontossággal a Twisted Sistert irányító korszellem a We're Not Gonna Take it című örökbecsű nótában. Mondok magyarabbat akkor. A No Thanx Egy másik nemzedék platinaslágere simán lehetne az legújabb Index himnusza: „Minden fejre áll holnap / Ránk már senki sem szólhat / Nem kell többé a szentbeszéd / Ez egy másik nemzedék”. A többség valamikor kinövi ezt. Aki meg nem, abból nagykorára ezerkulikos KFC-s csirke doboz lesz.

Ezek a dekadens magyargyűlöletet, a permanens depressziógerjesztést, a szarmagyarozást a szuperszámítógépek szintjén operáló magaskultúrának álcázzák. Tovább görgetve Sziszüphosz kövét, hozzá kell tennünk, hogy az Index olyan viszonyban áll a függetlenséggel, mint a Maginot-vonal Franciaországgal. És ha Sajó „Edgar, a rovar” Dávid egyfajta etalon odaát, akkor ezek a csávók úgy állnak át bármikor, bárhová, ahogyan a nagy Szovjetunióban a csapágygyár negyed műszak alatt válthatott a T-34-esek összeszerelésére.

Persze maradjon az Index, ha tud, csinálják, amit akarnak, amire a tartótiszt felhatalmazza őket, nem nagyon érdekel senkit ezen az oldalon, de ne bábozzák már el, hogy ők a zsinórmérték, mert nem azok, ők csak egy marketingközpontból távvezérelt nagyvállalkozás, pontosan úgy, ahogyan a többi multiszekta. Persze megértjük, hogy az Index kitenyésztett brandje abból áll, hogy ők erkölcsileg többek, ők (például a szabózé, Sixx meg a többi CIA-robot formájában) a magyar sajtó felettes énjei, a hitelesség Cerberusai. Ezért a titulusért persze nagy a tülekedés, átláthatatlan capture the flag klánháború az egész. Pont ezért féltékenyek a Puzsér-Hont-Jámbor vonalon bemozgó lemmingek. Az Index azt próbálja bemagyarázni a „tízmillió létminimum alatt nyomorgó magyarnak" (akik persze simán összetapsolnak nekik röpke harminc millát egy nap alatt), hogy ők azok a miniszoknyás csajok, aki tutira szűzen jöttek el a traktorosdiszkóból. Az aggyá’pínzt stratégia persze megint csak az tarhálásból önfenntartó kvázi ellenzéki sajtót fogja tovább tépázni. Vagy végre felbugyog a mélyből az, hogy valójában ki fizeti a boltokat, ki tudja, ki tudja. Végezetül egyetlen ízetlen megjegyzés az „igazaknak”: a Harmadik Birodalom és a Központi Bizottság felszámolásának, összeomlásának is örültem (volna, ha élek már) hiába szűnnek meg munkahelyek.