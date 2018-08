Az európai ember számára ez megdöbbentő, mert a kommunikáció alapjának a szemkontaktust tekinti. Ne nézzünk egymásra? Pszichológusaink éppen az ellenkezőjét írják. Az emberi létezés alapja az egymásra nézés, így tudunk egymásnak segíteni. A kisebb településeken az emberek egymásra néznek, és köszöntik egymást, sőt egymásra mosolyognak. A nagyvárosi elidegenedést hozta, hogy a nagy tömegben együtt élő emberek már nem ismerik, így nem is üdvözlik egymást. Szomorú jelenségnek tartjuk az okostelefonját bámuló emberek tömegeit, akik már nem néznek egymásra. „A szem a lélek tükre” - olvashatjuk a Bibliában. Most meg egyenesen ránk parancsolnak, hogy ne nézzünk egymás szemébe. Legalábbis a fejlett nyugati kultúrákban, ahová naivságukban, egy rosszul értelmezett humanizmus jegyében beengedték a migránsok tömegeit. Ők aztán elkezdik átalakítani az európai kultúrát.

Elképzeljük, hogy a következő felirat az lesz: „A disznóhús kerülendő!” Igaz, nem kell hozzá felirat sem, mert Nyugaton már vannak olyan helyek, ahol a muszlimokra való tekintettel, kerülik a disznóhúst. Főként iskolai napközikben fordul elő, ahol nagy tömegben vannak a migránsok muszlim gyermekei. Nekünk Jézus azt mondta, „Semmi sem megvetendő, ami Isten teremtménye”, így bármit ehetünk, ami a földön van. A növény- és állatvilágot Isten teremtette, és mindezt az ember fenntartására. Csupán emberi tanítás, hogy bizonyos ételeket nem ehetünk, aminek vallási színezetet adtak. Az Újszövetség egyenesen hamis vallási tanításnak nevezi a bizonyos ételektől való tartózkodást. Azt is írja azonban, hogy ne keltsünk botránkozást, aki ebben a szokásban nőtt fel, ne kényszerítsük, nehogy emiatt Jézustól és az ő megváltási művétől eltántorítsuk. Ezt szokták gyakran félremagyarázni. A lényeg azonban az, hogy éljünk békességben egymás mellett, mindenki megtarthatja saját szokását. A fenti esetekben azonban egy idegen kultúra akarja rákényszeríteni saját szokását a befogadó európai kultúrára.

A következő felirat lehetne, hogy „A kereszt kerülendő!” Sajnos, ehhez sem kell felirat, mert a migránsok lepte nyugati városokban már több esetben előfordult. A liberális humanizmus téveszméje, a nehogy érzékenységet sértsünk gondolata. Az érzékenyítő tréningek, a keresztek leszedése középületekről, még templom tetejéről is, ahogy ezt az elhíresült görög joghurt reklám esetében láttuk. De a hatalmas keresztet ábrázoló II. Pál pápa szobrának eltávolítása, a nehogy érzékenységet sértsünk buta gondolatának jegyében is erről szól. Angliai esetről tudunk, ahol az egyik közalkalmazottnak megtiltották a kereszt viselését a munkahelyén. A multikulti értéksemlegesség, a más vallások tisztelete egészen a híres szabadságjogok eltiprásáig megy, manapság főként a kereszténység rovására.

„A páros tánc kerülendő!”- lehetne a következő felirat. A keleti kultúrákban ugyanis nincs páros tánc, a férfi-nő egymással folytatott tánca. Férfi nem táncol, mert az nőies. A nők hastánca dívik, de idegenek előtt tilos, mert az erkölcstelen. Egyértelmű, hogy a kultúrák tánca kifejezi az adott kultúra jellegét, gondolkodásmódját, intelligenciáját. Jól látszik, hogy mit gondol a nőkről és a férfiakról, az egymáshoz fűződő kapcsolatról, az egyenjogúság meglétéről vagy hiányáról is beszél. A keleti kultúrában, a muszlim vallásban a nőnek nincs értéke, csak szexuális tárgy. Ezt mutatja a hastánc, a nők kelletik magukat szexuálisan a férfinek, akikről a Korán azt mondja: „szántóföld nektek”. Nincs az európai értelemben vett egy férfi és egy nő egymás iránti szeretetén alapuló párkapcsolat, ezt fejezi ki a páros tánc hiánya. Ugyanezt mutatja a négy feleség a muszlim kultúrában, amit a szentnek tartott Korán engedélyez a férfiaknak. Itt minden a férfiak felfokozott szexuális vágyáról szól, amiért a nőt bünteti, pl. a testet fedő csadorral, a házasságtörő nő megölésével, míg a férfi, ha megbánja, szabadon mehet dolgára. Gondoljunk csak a magyar táncra vagy más európai népek táncára, mennyire felemelő, milyen jól mutatja a férfi és nő méltóságát, egymáshoz fűződő szeretet viszonyát.

Lehet, megjelenik majd, ilyen felirat is: „A nők vezetése férfiak mellett kerülendő” A keleti kultúrában ugyanis nő nem vezethet kocsit, ha férfi ül mellette. A férfi tud ugyanis mindent jobban, ahogy tanúskodás esetén csak két nő szava ér annyit, mint egy férfié. Öröklés esetén két nő örökölhet annyit, mint egy férfi a Korán szerint. De megjelenhet az a felirat is, hogy „Egyik lábat átvetni a másikon kerülendő!”, ugyanis ezt tisztességtelennek tartják, ha ezt nő teszi. Erkölcsi szabályok ugyanis, csak a nőkre vonatkoznak a keleti muszlim kultúrában. Azt is láthatják majd a nyugatiak, hogy „Nőknek hangosan nevetni, beszélgetni, kerékpározni kerülendő!”. Ez is erkölcstelen a nők számára.

Egy katolikus pap látomása szerint mecsetek ezrei borítják Európa fővárosait az évszázad közepére. Képzeljük el a mecseterdőt, a metrók e feliratait, miközben a nyílt utcán terrorbombák robbannak. Nem is kell hozzá nagy képzelőerő, hiszen ez már a véres valóság. Igaz, még csak az első metrófeliratnál tartunk. És még keresztény templomok is emelkednek. De mindez csak idő kérdése.

Ha okokat keresünk, ugyanazt találjuk, amit már sokszor megállapítottunk. Az európai ember elfordult Istentől, helyette a neoliberális humanizmus bálványszobrát helyezte élete középpontjába. Ez pedig magával hozza az európai kultúra pusztulását.

Képzeljük el Európát szemkontaktus, a nők nevetése nélkül, fekete lepelbe bújva urának és parancsolójának háremében szexrabszolgaként, képzeljük el nők és férfiak tánca nélkül. Képzeljük el Európát a kereszt nélkül, azaz a szeretet nélkül.

Ki lehet tenni a táblát: „Az európai kultúra kerülendő!”