Az európai demokráciát helyre kell állítani, mivel az európai vezetők nem azt teszik, amit az európai emberek szeretnének - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcs előtt Brüsszelben. Nincs is ennél szebb válasz a Sargentini-jelentésre.

A napokban az Európai Parlament (EP) állampolgári jogokkal, illetve bel- és igazságüggyel foglalkozó bizottsága (LIBE) elfogadta a Sargentini-jelentésnek nevezett, hazánkról szóló hazugsággyűjteményt. A jelentésben a magyar demokráciával kapcsolatos mondvacsinált kritikákat gereblyézték össze. Erre adott tökéletes választ Orbán Viktor ma Brüsszelben, amikor kimondta: az európai demokráciát helyre kell állítani.

Igen, az európai demokráciát helyre kell pofozni, például meg lehetne tisztítani a Sargentiniktől, akik hivatalból szólnak bele nemzetállamok belügyeibe. Európában ugyanis a demokráciák még mindig csak nemzetállami szinten léteznek. Aki európai értékekről, demokráciáról beszél, és közben demokratikusan választott kormányokat akar megbuktatni, az komoly önellentmondásba keveredik. Ezt fel kellene most már ismerni végre.

De Orbán üzenete nem csak az őt Brüsszelből támadóknak szólt, hanem az elitektől szenvedő európaiaknak is. Azt üzente nekik: “van más út is, mint amit vezetőitek rátok erőltetnek. Nézzétek, mi így csináltuk, ezt is választhatjátok”.

És mindezt könnyűszerrel megtehette, hiszen az egész kontinens látta, ahogy ő a bevándorlási válság kezdeteitől azokat óvta, akik vezetőjükké választották. Nem hátrált meg egy pillanatra sem, amikor invázióról, terrorizmusról és saját nemzetének érdekeiről beszélt, hiába aggatták rá a legrosszindulatúbb jelzőket: rasszista, idegengyűlölő, soviniszta.

Az európaiak annál egyértelműbben látták, kinek van igaza, minél erősebben támadták. Hiszen a heves támadások közepette már mindenkinek nyilvánvaló volt, hogy az elithez tartozó véleményformálók és politikusok a valóságot tagadják. Szépen lassan pedig nekik is el kellett ismerniük, hogy a bevándorlásnak igenis léteznek veszélyei. Összefügg a terrorizmussal, az integráció nem működik, az együttélés nehézkes, vagy lehetetlen. Végül Merkel is csak elismerte, hogy vannak no-go zónák ugyebár, pedig Szijjártó mit kapott azért, amikor ő mondta ugyanezt. Az évek során Orbán nem hátrált meg, ellenfelei és bírálói viszont annál inkább, és egyre inkább az ő álláspontjához közeledtek.

Mára nemcsak a visegrádi országokban (Ausztriával kiegészülve) nem kérnek az európai értékek és a nemzeti identitás feladásából, nyugaton is növekszik a multikultit kritizálók tábora. A német bevándorlásellenes AfD támogatottsága csúcsokat dönt, a franciák egyharmada Le Penre szavazott, a Svéd Demokratákat is magasan mérik alig pár hónappal a választások előtt, Olaszországot pedig bevándorlásellenes koalíció irányítja.

Mindez bizonyítja, hogy nem Orbán a legnagyobb ellensége a demokráciának, hanem a dogmákká merevedett haladó liberális eszmék, amelyek miatt az európai elitek nem voltak képesek reagálni a bevándorlási válságra és ezzel veszélybe sodorták nemzeteik és az egész kontinens jövőjét. Közben mégis arról íratnak jelentéseket, hogy milyen sűrűn esik a barna eső Magyarországon. Erre az elképesztő anomáliára adott ma választ Orbán Viktor Brüsszelben.

Az európai népek válasza pedig egy év múlva esedékes az EP-választásokon. Az elégtétel egyszer Brüsszelbe is elérkezik.