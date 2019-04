Az uniós tanács tájékoztatása szerint a szabály joghézagokat zár be és fellendíti a versenyt a földgázpiacon, ugyanis az uniós szabályok mostantól az unión kívüli országokba irányuló és onnan kiinduló vezetékekre is kiterjednek.



A módosított gázirányelv szerint ezentúl a kívülről érkező vezetékekre is érvényes lesz, hogy a szállítási infrastruktúra tulajdonlásának külön kell válnia a gáz tulajdonjogától. A vezetékekhez más szolgáltatóknak is hozzá kell majd férniük, valamint biztosítani kell a megkülönböztetéstől mentes tarifákat és az átláthatósági követelményeket.



Az új szabályozás az EU kizárólagos hatáskörébe utalja a harmadik országokból induló új gázvezetékeket. Az Európai Bizottság abban az esetben engedélyezheti egy tagállamnak, hogy tárgyalást kezdjen egy EU-n kívüli országgal egy új vezetékről, ha értékelése szerint az nem sérti az uniós szabályzást, illetve nem veszélyezteti a versenyt vagy az ellátás biztonságát.



A tagállam, ahol a vezeték először az EU területére lép, eltérhet az új szabályoktól a már meglévő infrastruktúra esetén, amennyiben a derogáció nem befolyásolja hátrányosan az EU-n belüli versenyt.



A módosítás elfogadása a jogalkotási eljárás utolsó lépése. Az új irányelv az Európai Unió hivatalos lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. A tagállamoknak a hatálybalépést követően 9 hónapjuk lesz átültetni az új szabályokat a nemzeti jogba.

Borítófotó: Munkások dolgoznak az orosz földgázt Ukrajna és Lengyelország megkerülésével Németországba szállító Északi Áramlat-2 gázvezeték fogadóállomásánál a németországi Lubminban 2019. március 26-án. (MTI/EPA/Clemens Bilan)