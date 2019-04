A statisztika szerint februárban 48,0 százalékkal emelkedett az építőipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építése 39,4, az egyéb építményeké 65,4 százalékkal emelkedett. Az előző havihoz mérten 6,7 százalékkal emelkedett a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított építőipari termelés.



Horváth András elemzése



Horváth András, a Takarékbank elemzője szerint az építőipar idén is érdemben járulhat hozzá a növekedéshez, és súlya is tovább nőhet a nemzetgazdasági ágazatok közt. A szakértő 30 százalékot elérő növekedésre számít az ágazatban idén.



Az újlakás-átadási hullám fogja húzni az építőipart 2019-ben, legalább 25 ezer lakás átadására lehet számítani - jegyezte meg. Emellett a budapesti irodapiacon 700 ezer négyzetméter fejlesztés megvalósítási fázisba ért, ami szintén érdemi átadási hullámot eredményez majd a következő 1-2 évben, számottevően növelve a jelenlegi, 3,6 millió négyzetméteres állományt.



Az elemző szerint a szakképzett munkaerő hiánya továbbra is jelentős probléma az iparágon belül. Az építőipar foglalkoztatotti létszáma történelmi csúcson van, de a bővülés jelentős részét képzetlen munkaerő adta, ami egyelőre tovább nehezíti a kivitelezések teljesítését. Ugyanakkor látszik, hogy ez a feszültség is oldódik, és egyre magasabb fokozatra képes kapcsolni az iparág - tette hozzá.



Horváth András további béremelkedésre és fehéredésre számít az építőiparban a következő években. Kommentárja szerint így folytatódhat a már megkezdődött trend, hogy a szakképzett munkaerő fokozatosan visszaáramlik a hazai gazdaságba. Így enyhülhet a kivitelezői kapacitáskorlát, amire nagy szükséges van, látva a további fejlesztési terveket a piaci és az állami szférában - hangsúlyozta.



Németh Dávid meglátásai



Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője is úgy látja, hogy az ágazatban folytatódhat a növekedés, elsősorban az épületépítéseknek köszönhetően. Februárban az épületépítésekre kötött új szerződések volumene 178 százalékkal nőtt, a hó végi rendelésállomány pedig 53 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban - emelte ki.



Az egyéb építményeknél ugyanakkor a hó végi szerződésállomány 10,6 százalékkal visszaesett. Az egyéb építmények szerződésállományában az állami és uniós forrásokon alapuló beruházások miatt volt egy felfutás, ezek a fejlesztések már a kivitelezési szakaszban vannak és újabb megrendelések egyelőre nem érkeztek ebbe az alágazatba - jelezte elemzésében Németh Dávid.



A szakember szerint a jelenlegi kilátások alapján az ágazat a tavalyihoz hasonló, 20 százalék körüli bővülést érhet el 2019 egészében.



Regős Gábor véleménye



Regős Gábor, a Századvég makrogazdasági üzletágvezetője hangsúlyozta: az építőipar növekedése februárban kiemelkedő volt, ilyen erős, éves alapú növekedési ütemet korábban még nem mért a KSH. Kommentárja szerint az erőteljes növekedéshez elsősorban a kereslet magas szintje járult hozzá, de segíthették az ágazat technológiai fejlesztései és a kedvező időjárás is.



A szakember szerint az építőipar termelése az év további részében is bővülhet, az év egészét tekintve 20 százalékot is meghaladó bővülést sem tart lehetetlennek.



Az építőipart érintő munkaerőhiány megoldódni nem fog, legfeljebb mérséklődni, de az ágazat technológiai fejlesztései segíthetik a magasabb termelési volumen elérését - mutatott rá.

