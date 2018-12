Áll a bál Belgiumban, a belpolitikai káosz oka nem más, mint a migráció. Történt ugyanis, hogy az ország miniszterelnöke, Charles Michel úgy döntött, aláírja az ENSZ migrációs paktumát. Egy igazán „fejlett nyugati államnak” nem illik kilógni a sorból.



A probléma ezzel csak annyi volt, hogy ez nem tetszett mindenkinek, köztük a kormánykoalícióban részt vevő Új Flamand Szövetség (N-VA) nevű flamand nacionalistáknak sem. A jobboldali párt kilépett a koalícióból, ugyanis ellenezték, hogy országuk elfogadja a migrációs csomagot. A vita eredményeként a Mouvement Réformateur kisebbségben maradt.



A politikus bízott az ellenzék támogatásában, de a kisebbségben maradt kormány ellen többször is bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a a belga törvényhozásban, így, szavai szerint, kénytelen volt lemondani.



Mint ismert, Belgium több pontján is tüntettek az ENSZ migrációs csomagja ellen, amit a rendőrök keményen szétvertek. A paktum aláírását ellenzők szerint a deklaráció pozitív színben tünteti fel a migrációt, és sérti a nemzeti szuverenitást is.



Érdekesség, a belga politikus korábban azt mondta, hogy a Visegrádi országokat ki kell zárni a schengeni övezetből.



Charles Michel arroganciája, politikai manőverei és az, hogy nem vette figyelembe a belgák akaratát, a bukását okozta. Mintha a Nyugaton is kezdenének ébredezni az emberek.