Nem tudom, hogy ezeknek a politikusoknak volt-e egyáltalán eszük régebben, de mára biztos teljesen elmentek tőlük hazulról.

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP „reménysége” nagyon eredetit akart alakítani az ülésteremben felszólalása alatt: mivel épp aznap kapta meg a kormány konzultációs ívét, ezért gondolta, hogy nyomban szét is tépi. Mert nem ért egyet azzal.

De mivel nem ért egyet egy demokrata? Hát azzal, hogy a kabinet megkérdezi a választókat arról, hogy milyen intézkedésekkel is bővítse a családtámogatási rendszert. A szocialisták a rendszerváltás után tizenkét évig kormányoztak, de olyan apróság, hogy - bármiről - kikérjék a lakosság véleményét, soha nem jutott az eszükbe. Bangóné persze most dühösen agitál a kormányzat akciója ellen, hogy miképp lehet ezt megtenni, de ő is csak a saját tehetetlenségéről állít ki bizonyítványt, amikor úgy viselkedik a parlamentben, mint egy szürke bérház házmestere, akinek a perlekedés az élete.

De újonc képviselőként Tordai Bence mindenképp be szeretne kerülni a legszánalmasabb honatyák körébe. Az MSZP hátán a parlamentbe került pártja, a Párbeszéd politikusaként óriási tettvággyal röhögteti ki magát, miközben azt gondolja, hogy vicces amit csinál. Az új civiltörvény vitájában adta elő a nagytudású ellenzéki monológját, amelyben most sem volt köszönet. Mivel a parlament előtt új, nem a Soros György pénzelte álcivileket támogató civiltörvény-javaslat fekszik, ezért Tordai - aki korábban több civil szervezetnél is megfordult - úgy gondolta, az érdemi kritika helyett a legbiztosabban azzal kerülhet be a médiatudósításokba, hogy óvodás szintre viszi le felszólalását.

Miközben az ellenzék minden csatornán azt nyomja, hogy a kormányoldal elnyomja őket, ellehetetlenítik a munkájukat, itt a bizonyíték, hogy valójában a legnagyobb korlátjai a kibontakozásuknak a Bangóné- és a Tordai-féle képviselők.

Amíg ilyen szellemi színvonalon szerepelnek a vitákban, semmi esélyük egy valódi politikai alternatíva kialakítására. Mert ki bízná egy pokróc stílusú házmesterre, vagy egy óvodásra az ország irányítását?