A nagy reménnyel meghirdetett október 23-i összellenzéki tüntetés apátiába fulladt. A rendkívül nyomott és kis létszámú „tömeg”, a reménybeli új ellenzéki formáció még skandálni sem volt hajlandó - a többszöri biztatatás ellenére sem. A „Mindenki Magyarországa” mozgalom főpróbája lapos, kedvetlen és ötlettelen volt. A mindenki Magyarországa egy másik ünnepségen látszott megvalósulni, a Terror Háza Múzeumnál. Annak ünnepi hangulata volt, reménysége, és ott volt az ország színe-java belülről és az országhatáron túlról. Orbán Viktor beszéde a magyar hősiességet és büszkeséget, összetartozást erősítette, míg az ellenzéki „ünnepségen” nem volt pozitív érzelem, csak sötét és negatív. Hiába hirdettek össznemzeti egységfrontot, az csak a baloldali pártocskák, tehát a Brüsszelben és lélekben Magyarország ellen szavazók, két „keresztény” Júdás összefogásából állt. Mindegyik felszólaló fő témája az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, azaz Hadházy petíciójának a támogatása volt.

Júdás, az áruló is Jézus környezetéből került ki, folyton körülötte sürgölődött, míg végül csúnyán elárulta, mert nem felelt meg az elképzeléseinek. A júdáspénzt Lukácsi Katalin, az egykori KDNP-s is bizonyára bőséggel kapta szerepléseiért az ellenzéki csatornákon a választási vereségükig. Az ellenzék ugyanis, mint véres rongyot, mint győzelmi zászlót hurcolja, akit kihasználva rúgnak egyet a kormánypárton: lám, már a sajátjaik is ellenük fordulnak. Beszéde a mostani tüntetésen is arra volt kihegyezve, hogy miért tisztességtelen, és miért nem keresztényi a kormány? A felkonferálás szerint ennek megválaszolására Lukácsi Katalin a leghivatottabb. Ő, aki keresztény, ő aki egy volt közülük, de csalódott.

Fotó: Lukácsi Katalin közéleti szereplő beszédet mond a Közös ellenzéki tüntetés a szabadságért, a korrupció ellen! címmel szervezett demonstráción a II. kerületi Bem téren az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulóján, 2018. október 23-án Saját magát úgy mutatta be, mint katolikus hívő keresztényt, aki a Fidesz és a KDNP körül tevékenykedett. Rögtön előállt legfőbb vádjával, miszerint a kormány szembefordul a keresztény és az európai értékekkel. Ez már önmagában ellentmondás, miután mindenki tudja, hogy az az Európa, amelyikre ő hivatkozik, még az Alkotmányából is kihagyta a keresztény szót, a mai Európa neoliberális és elhagyta keresztény gyökereit. Éppen ez a probléma, mert ha mi is fittyet hánynánk keresztény kultúránknak, és kivennénk az Alaptörvényből a házasság védelmét, mint férfi és nő szövetségét, ha engedélyeznénk az azonos neműek házasságát, ha támogatnánk a meleg és transzneműek lobbijaként működő gender szakot, ha örömmel üdvözölnénk a migránssimogató civil szervezeteket, és támogatnánk a migránsok betelepülését, akkor Brüsszellel egy értéket vallanánk. Akkor nem vonnának mindezért felelősségre, nem kérnék számon miniszterelnökünktől, miért nem volt ott a Pride-on. A mai Nyugaton az európai értékek és a keresztény értékek két különböző fogalom. Ezeket vonta össze Lukácsi Katalin, mintha összetartoznának, miután a kormányt a keresztényietlen magatartásáért is felelősségre vonta.

Vajon miért nem keresztényi a kormányunk? Ez a vád nyilván azért hangzott el, mert miniszterelnökünk vallja, hogy keresztény demokráciát építünk, az Alaptörvényben szerepel Szent István örökségének ápolása és kifejezetten a keresztény kultúra támogatása. Erre azt a választ adta Lukácsi Katalin, hogy nem szolidáris a kormány, tehát nem keresztényi. Jól tudjuk, mit ért az ellenzék, és Európa szolidaritáson, hiszen gyakran számon kérik rajtunk.

Brüsszel szerint azért nem vagyunk szolidárisak, mert mi akarjuk eldönteni, hogy kikkel szeretnénk együtt élni, nem támogatjuk az idegen kultúrájú migráns tömegek betelepülését hazánkba. Ellenzékünk még a vádak mellé teszi a hajléktalankérdés megoldására tett kormányzati intézkedéseket. Naponta halljuk a hamis vádakat, hogy „betiltották a hajléktalanságot”. Valóban megosztó kérdés ez, de látni kell a jó szándékot is, azt a törekvést, hogy emberhez méltó körülményeket biztosítsunk a hajléktalanoknak, és segítsük őket vissza a munka világába.

A szolidaritás hiánya miatt méltatlan lenne a kormány a keresztényi jelzőre? Ez nagy mellé fogás, egy ellenzéki szemellenzős negatív látásmód. Sajnos Lukácsi Katalin már egy ideje besorolt a szocialista, liberális, keresztényietlen Európát védelmező politikusok, és az őket kiszolgáló média hamis nótát fújó tagjai közé. Az igazi ellentmondás, hogy a magát kereszténynek mondó Lukácsi Katalin az ateista, neoliberális Európa és hazai balos támogatói közé keveredett. A korpa közé pedig nem jó keveredni, mert felfalhatják a disznók, ha már nem lesz hasznukra.

Szintén a korpa közé keveredett a másik „keresztény” felszólaló, Márki-Zay Péter is. Olyan Júdás ő, aki a keresztény, nemzeti értéket valló kormány ellenében, mint „keresztény”, az ateista szoclibeket és Európájukat támogatja. Mindeközben még agresszióval is fenyeget. Párhuzamot vont az ‘56-os tüntetés, majd a forradalom és mai állapotaink között. Hangsúlyozta a nemzet egységét a nyugati értékrend mellett. Ehhez csak gratulálni tudunk, a magát kereszténynek mondó Márki-Zay Péternek, mert az ellentmondáshoz Lukácsi Katalinéhoz hasonló. A globalista, nemzet- és keresztényellenes Nyugat-Európa és a keresztény értékek igen mély ellentmondásba kerültek. A Fidesz-gyűlölet ennyire el tudja téríteni saját keresztényi értékeitől, ha lehet itt egyáltalán keresztényiségről beszélni?

Fotó: Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere beszédet mond a Közös ellenzéki tüntetés a szabadságért, a korrupció ellen! címmel szervezett demonstráción a II. kerületi Bem téren az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 62. évfordulóján, 2018. október 23-án

Itt azonban még nem állt meg, nemhogy ellentmondásba keveredett, még azt is megpendítette, hogy Nyugat most nemcsak ígéri, de tud is segíteni. Teljes képzavar állt be ezen a ponton. Arra utalt ugyanis, hogy az ‘56-os szabadságharcos Magyarország szabadulni akart az idegen hatalomtól, a Szovjetuniótól, és bár a Nyugat ígért segítséget, de nem adott. Márki-Zay Nyugat-Európától várja, hogy beavatkozzon hazánk sorsába, a nemzeti és keresztény kormányunk ellen. Orbán Viktor éppen azt hangsúlyozta, hogy nekünk a történelemben volt elég részünk az idegen hatalmak elnyomásában, igen érzékenyek vagyunk erre, és hamar megszimatoljuk, ha egy globalista hatalom akar idegen kormányzást fölénk állítani Márki-Zay meg azt mondja, jöjjön csak Brüsszel, uralkodjon fölöttünk és űzze el a szuverenitásunkat és keresztény értékeinket védő kormányunkat. „Diktáljon Merkel!”, Diktáljon Brüsszel!” Ez a „keresztény” felszólalók és a hazai baloldali ellenzék kívánsága. És még kikérik maguknak, ha hazaárulóknak nevezik őket. Ez egy igazi Júdás szerep, aminek becstelenségét maga a felszólaló is érezhette, mert nagyon apatikusnak tűnt, lelkesíteni nem tudott, csak negatív hangulatot árasztani. Bár a Jobbik nem vett részt a tüntetésen, ők is támogatják az Európai Ügyészséghez való csatlakozásunkat.

Hadházy Ákos a széthulló LMP, ma független politikusa, szokásához híven a korrupcióra hegyezte ki mondanivalóját, és közös ügyük az Európai Ügyészséghez való csatlakozási kérdőívet propagálta. Hazug módon „elcsalt választásokról” beszélt, és egyre csak az aláírásokat szorgalmazta, munkára szólított fel mindenkit ez ügyben. Erre előtte is több felszólaló kitért, mert Brüsszelt akarják a fejünk fölött tudni. Ő is látta a közönség apátiáját, azt mondta: „talán nincs forradalmi hangulat”, de akkor is küzdeni kell a jobboldali kormány ellen.

Az ellenzék tálcán nyújtotta Magyarországot Brüsszelnek, miközben Orbán Viktor a város másik részén a magyarok fennmaradásáról beszélt, amiből a sok elnyomó hatalom ellenére is győztesen került ki. „A sok mínuszból így lett végül plusz” - hogy szavait idézzük. Úgy fogalmazott, hogy az orosz megszállástól megszabadulva azt gondoltuk, hogy megnyugodhatunk. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy újabb világbirodalom épül a fasizmus és a szocializmus után. Mi azt gondoljuk, hogy Európa a nemzetek hazája, és nem olvasztó tégely. Nem gondoltuk, hogy ez a nagy kísértés most Brüsszelt is eléri, és globalista birodalmi kormányzást akar. Mi a nemzetek Európáját választjuk - mondta a miniszterelnök.