A kormányközelinek nem mondható ATV, Civil kör című műsorában cirkusznak és színjátéknak nevezték az ellenzék műsorát, amiben benne van a parlamenti jelenet, az MTVA-s ötpontos játék és a tüntetés is. De hát a politika színház, nem? – hangzott el a mentegető kérdés. Mintha az teljesen rendben volna, hogy az ellenzék ilyen performanszokkal zavarja meg az ország nyugalmát. Nekik a túlóratörvény körül csapott botrány is csak ürügy a figyelemfelkeltésre, saját maguk előtérbe tolására, csupán az április nyolcadikai, érdeklődés hiányában elmaradt kormánybuktatás bosszúja.

Jól látja az ellenzék mesterkedéseit egy belga fiatalember, Adrien Jassogne, akinek elemző videója terjed a Facebookon. A felvétel célja figyelmeztetni a magyarokat, nehogy felüljenek a tüntetési hecckampánynak.



Azt mondja: Franciaországban a rossz liberális kormány ellen tüntetnek, ti meg ehhez akartok hasonlítani? Az ellenzék akciójának célja csak a rosszhír keltése, a stabilitás, a béke szétzilálása. Az ellenzék manipulálja a magyar népet. Hazudnak a rendőrök beavatkozásáról is, holott Belgiumban, Franciaországban sokkal erőszakosabb a rendőrség – hangsúlyozza volt egyenruhás.

„Békés, biztonságos országban éltek, örüljetek neki!"- tette hozzáa belga.

Elég volt a túlóratörvény témája, hogy a bosszúra éhes hiénák rárohanjanak, kiforgassák azt és lázítsanak. A hazug átfordítás mesterszintű művelésére vall a „rabszolgatörvény” kitalálása. Mert ugyan ki akar rabszolga lenni? Ebbe kapaszkodtak bele, holott a gazdaságban egy régóta húzódó probléma megoldásáról van szó. Az európai átlag alatt volt a túlóra hazánkban, így sok cég törvénytelenségre kényszerült. De az ellenzéki oldal kommunikációjában mindezt kikerüli, csak az „igazságtalan túlmunkát” hangsúlyozza, amivel a Fidesz elveszi a családjától az embereket, és halálra dolgoztatja őket. Azt is elhallgatja az ellenzék, hogy aki külföldön dolgozik, az eddig is sokkal nagyobb óraszámban tette ezt, mint itthon. Így aztán a sok hazugság és hergelés következtében, még külföldön, Torontóban, New Yorkban, Londonban, Ausztráliában is sikerült néhány kint élő magyart megszédíteni, akik ugyancsak tüntettek, hogy szolidaritást vállaljanak a szegény „rabszolgaságba kényszerített” magyarokkal.

Szombaton már nem meglepően együtt tüntetett a Jobbik, a DK, az MSZP és a többi baloldali pártocska. Volner János azt mondta, hogy már csak egyetlen nemzeti párt maradt, a Mi Hazánk, mert a Jobbik beállt Gyurcsány és a többi baloldali eszmét valló párt mellé. Nyilván úgy érti, hogy a kormánypárt mellett, amely vállaltan nemzeti és keresztény identitású, ezért is támad rá dühödt gyűlölettel Gyurcsány, Varju és társai. Mindenki szeme láttára ott lobogott a tüntetésen egymás mellett az egykor nemzeti Jobbik, a szocialista MSZP és DK zászlója. Ez a Jobbik végérvényes identitásvesztését mutatja.

A „rabszolgatörvény” arcátlanul fifikás és hazug hívószavára összegyűlt szombaton néhány szakszervezet, civil szervezet, és az ellenzéki pártok mindegyike. A Hősök teréről indult a menet és a Kossuth térre érve kezdődött a program, a színjáték folytatása. Először a szakszervezetek képviselői szólaltak fel, akik aztán mindent felsoroltak, amit szerintük a kormány az emberek rovására törvényben megalkotott az utóbbi időben.

Őket néhány civil szervezet aktivistája követte. Például az elhalt Tanítanék Mozgalom képviselője, akik egykor igen nagy mellénnyel indultak, de hamvába hullt a szervezkedés. Fő cél „megroppantani a rezsimet”, „recsegjenek az eresztékei”, és itt már kibújt a szög a zsákból. Nem a túlóratörvény a tét, hanem megzavarni a békés rendet, a konszolidált helyzetet, amit a kormány teremtett. Végcéljuk a kormány megdöntése, de addig is instabillá szeretnék tenni a működését.

A kilakoltatás elleni aktivista felsorolta, hogy itt mindenben zsarnokság van. A listája hosszú volt, csak éppen az igazságtartalma igen rövid. Egyenlőségre és szabadságra hívott, ami a francia forradalom óta liberális szlogen. Erről eszünkbe jut újra az elején említett belga fiatalember, aki azt kérdezte, „miért éneklitek a francia himnuszt? Ott éppen a liberálisok ellen támadnak, örüljetek a békéteknek.”

A Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom is megjelent, ők, akik kéretlenül vállalták az ellenzék összeboronálásának munkáját. A felszólaló nem meglepően azt mondta, Orbán zsákutcába vezeti az országot. A nemzeti keresztény programnál talán jobb lenne az idegen érdek, talán inkább Macron Franciaországa?

A legnagyobb szög azonban a DK-s felszólalónál, Gyurcsány tanítványnál bújt ki a zsákból. A rá kiosztott percek alatt egyfolytában fenyegetőzött. Ők aztán nem hagyják abba a tüntetést, amíg meg nem bukik a kormány. Dehogy érdekli őt a túlóratörvény, ennél több kell, az egész rendszer bukása.



„A hatalom a népé” - mondta a marxizmuson nevelkedett szocialista. Nemcsak lázadni kell, de a nép bosszúja a cél. „Az Úr irgalmazzon nekik!”- szólt teátrálisan a dialektikus materializmus növendéke. Álmodik a nyomor. A pár százalékos pártocska színes álma.

Szólott az LMP-ből menesztett és függetlenné avanzsált Szél Bernadett és Hadházy Ákos is, akik az MTVA székházban a műsor fő attrakcióját, a legnagyobb cirkuszi mutatványt vitték. Bernadett azt mondta, hogy „A világ nem lehet a populistáké!” Nyilván ez utalás arra a számukra rendkívül kínos tényre, hogy a jobboldali kormányok győzelme felé tendál a világ, és számukra sajnálatos módon, Magyarországon is nemzeti, keresztény kormány van hatalmon.

Karácsony Gergely is felszólalt, aki a választások előtt miniszterelnökségről álmodott, most pedig megelégedne a főpolgármesteri címmel is. Arra biztatott, hogy fogják meg egymás kezét, mert nyilván óriási öröm a számára, hogy a tömegben mindenféle párt zásslaját lengetik, jobbikostól kezdve egészen a Párbeszéd lobogójáig.

A tüntetők olyan pár ezren lehettek, de amint lement a műsor, szétszéledtek. Maroknyi csoportok indultak el több pontjára a városnak, a forgalombénítás céljával. Megpróbáltak a piroson átmenni, a villamos elé állni, de olyan kevesen maradtak, hogy valódi bénításról nem lehetett szó.

A kormánybuktatás ezúttal is elmaradt.

Borítókép: MTI/Balogh Zoltán