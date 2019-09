Európai szinten is kiemelkedő támogatást nyújt a magyar fiataloknak a Diákhitel: a konstrukció sikerét jelzi, hogy tavaly júliushoz képest idén másfélszeresére nőtt a szabad felhasználású Diákhitel1 új igénylőinek száma – nyilatkozta a Figyelőnek dr. Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója.

Ettől a tanévtől ismét csökkent a szabad felhasználású Diákhitel1 konstrukció kamata. Mi tette ezt lehetővé?

A szabad felhasználású Diákhitel1 erre a tanévre az eddigi legkedvezőbb feltételekkel igényelhető, hiszen éves kamata újabb 21 bázisponttal, 1,99 százalékra csökkent. A kamatcsökkentést a stabil gazdasági és finanszírozási környezet, illetve az alacsony kamatkörnyezet tette lehetővé. A felsőoktatási képzési költségre használható Diákhitel2 – az állami kamattámogatásnak köszönhetően – változatlanul 0 százalékos kamattal vehető fel. .

A szabad felhasználású hitel kamatának csökkenése hogyan hatott a keresletre?

A tavalyi megnövekedett számú igénylést követően a kamatcsökkentés utáni hónapban jelentősen, mintegy másfélszeresére emelkedett a Diákhitel1 konstrukciót igénylő hallgatók száma. Ezzel párhuzamosan a kamatmentesen igényelhető Diákhitel2-t is közel 20 százalékkal többen igényelték, mint tavaly júliusban. Jól mutatja a Diákhitelek iránti érdeklődés, hogy a diákok egyre inkább felismerik, hogy a termékeink inkább minősülnek támogatásnak, semmint a szó szoros értelmében vett hitelnek.

A kormányzati családtámogatások fontos pillérét képezik a Diákhitelek kapcsán igénybe vehető kedvezmények. Pontosan milyen könnyítésekkel élhetnek a gyermekes családok?

Először is, a várandósság 91 napjától három évre kérhető a diákhitelek törlesztésének felfüggesztése, illetve a hitelek kamatmentessé tétele. Másodsorban a Kormány célzott támogatásának köszönhetően, a 2018. január elseje után született második gyermek esetén az édesanya diákhitelének 50 %-át, míg a harmadik gyermek megszületése esetén a teljes diákhitel tartozást elengedjük. Ez a kedvezmény a szabadfelhasználású Diákhitel1 esetén akár 3.850.000,- Ft elengedését is jelentheti, de például egy önköltséges orvostanhallgató édesanya, a harmadik gyermek megszületését követően több mint 14 millió forint Diákhitel2 tartozástól is mentesülhet. A Diákhitelekhez kapcsolódó családtámogatással a bevezetés óta eltelt alig másfél év alatt több mint 2500 édesanya élt, több mint 2 milliárd forint értékben.

Az augusztusi pótfelvételiket általában jóval szerényebb médiaérdeklődés övezi, pedig ezek is több tízezer jelentkezőt érintenek. A pótfelvételis diákoknál mennyire keresett a Diákhitel?

Mivel a pótfelvételi eljárásban szinte kizárólag önköltséges helyekre jelentkezhetnek a fiatalok, így számukra kiemelt segítséget jelenthet a kifejezetten a tanulmányi költségek finanszírozására kialakított, 0 százalékos kamatozású Diákhitel2. Tapasztalataink szerint majdnem minden negyedik önköltséges képzésben részesülő diák felveszi a Diákhitel2-t, és legnagyobb arányban a gazdasági- és pénzügyi szakos hallgatók élnek a lehetőséggel.

Ma már elérhető az online igénylés lehetősége is a Diákhitel-konstrukcióknál. Milyen ennek a fogadtatása?

Egyértelműen kedvező: a Diákhitel Központ által korábban bevezetett elektronikus aláírással történő szerződéskötésnek köszönhetően már közel minden második hallgató személyes megjelenés, illetve papír alapú dokumentumok kitöltése nélkül, ügyfélkapun keresztül történő azonosítással köti meg Diákhitel szerződését.

Bővül-e valamilyen módon ettől a tanévtől a hallgatói hitelezési rendszer?

A Kormány döntése alapján október elsejétől bevezetjük a Nyelvtanulási Diákhitelt, amelyet azok az aktív vagy hallgatói jogviszonyukat szüneteltető hallgatók vehetik majd fel, akik nem rendelkeznek a diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsgával, vagy már záróvizsgát tettek, de nyelvvizsga hiányában diplomát nem szereztek.

A közelmúltban beszélt arról, hogy a Diákhitel külhoni magyar hallgatók számára is elérhető. Itt milyen feltételeknek kell pontosan megfelelni?

Valóban, a szabad felhasználású konstrukció elérhető a külhoni magyar diákok számára is, akkor is ha például erdélyi vagy délvidéki felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat.: Az igényléshez magyar állampolgárság, a hallgatói jogiszonyról kiállított igazolás magyar nyelvű fordítása és magyar bankszámla szükséges. Az sem elhanyagolható tény, hogy több száz, nyugati-európai egyetemeken tanuló magyar diák él a szabadfelhasználású Diákhitel nyújtotta lehetőséggel, illetve, hogy például Erasmus ösztöndíjas külföldi tanulmányok esetén akár az alapösszeg duplája, havi 150 ezer Ft is igényelhető.

Sok diák még ezen rendkívül kedvező feltételek ellenére is a diákmunka mellett dönt a Diákhitel felvétele helyett. Vajon kifizetődő döntés ez?

A kutatásaink azt mutatják, hogy már majdnem minden negyedik nappali tagozatos hallgató 4-8 órában dolgozik az egyetem mellett. Azonban a többség sajnos nem a leendő szakmájában, hanem a vendéglátásban és a kereskedelemben. Ez pedig jelentősen megnehezíti, hogy az érintett diákok verseny- és piacképes tudást szerezzenek, ami nyilvánvalóan kedvezőtlenül befolyásolja a jövőbeni karrierjüket. A felvételi döntést követően érdemes összeállítani mindenkinek a saját költségvetését és szükséges források összeállítása során mindenképp érdemes számolni a Diákhitelek nyújtotta lehetőséggel és ellátogatni a diakhitel.hu honlapra vagy érdeklődni a személyes- illetve a telefonos ügyfélszolgálatunkon.