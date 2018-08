A jelentésből kiderül, hogy Birminghamben jelenleg majdnem 200 nemzetiség található meg. Ahogy az is kiderül, hogy a 2011-es népszámláláskor a lakosság 42,1 százaléka nem vallotta magát britnek. A dokumentum arra is kitér, hogy most már teljes mértékben a negatívumai jelennek meg a rendkívüli módon diverzifikált migráns-közösségeknek.

Alapvető probléma, hogy a birminghami foglalkoztatottság az angol átlag alatt van. Ezt fokozza, hogy a városban kialakult etnikai tömörüléseknél ez az adat még rosszabb. Ráadásul az odaérkezők nagy részének képesítése sincs - írja a The Sun. Bizonyos nemzetiségek között pedig otthonról hozott konfliktusok is megfigyelhetők, mint például a pakisztániak és az indiaik között. Nem utolsó sorban a nyelvismeret hiánya is egyre nyomasztóbb. Már 50 ezer emberre becsülik azok számát, akik egyáltalán nem beszélnek angolul.

A jelentés a romló tendenciára szeretné felhívni a figyelmet. A számítások szerint ugyanis 2021-re Birmingham lakosságának több mint fele nem brit származású lesz. A város vezetése pedig már így is hatalmas diszkriminációs, szegregációs és szegénységi problémákkal küzd. Olyan problémákkal melyet nem az őshonos népesség okoz.

Borítófotó: képünk csak illusztráció - Zavargók egy ékszerbolt kirakatát rúgják be az angliai Birminghamben (MTI/EPA/David Jones)