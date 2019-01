A Science tudományos lap szerzői szerint az atomenergia és a megújuló energiaforrások nem zárják ki egymást, sőt, csak együttesen képesek lassítani a klímaváltozást – írja a Mandiner. Különösen érdekes lehet ez magyar szempontból, hiszen a paksi bővítés nemcsak itthon, hanem nemzetközi aószinten is komoly visszhangokat keltett.

A legtöbb ország már most elmaradt a párizsi klímacsúcson vállalt kötelezettségeitől, emiatt sürgető, hogy újragondoljuk a nukleáris energiát – vélik a szerzők. Szerintük a nukleáris energia már most is a legfőbb forrása az alacsony széndioxid-kibocsátású energiának Európában és az USA-ban, de világszinten is a második helyen áll a vízenergia után.

Sok ország épp a nukleáris erőműveiket igyekeznek bezárni, holott a szakértők szerint az erőművek élettartamának meghosszabbítása lenne a klímaváltozás elleni küzdelem legegyszerűbb módja.

A vízenergia és a geotermikus energiaforrások korlátozottak, az akkumulátoros energiatárolás pedig nem áll a szükséges szinten, hogy ellensúlyozza a nap- és szél ciklikus ingadozásait, így ha gyors eredményeket akarunk elérni a klímaváltozás elleni harcban, akkor a már rendelkezésre álló, bizonyított megoldásokra is építeni kell a szakértők szerint.

A paksi bővítés ellen ágáló hazai balliberális szakértők persze erről nem szeretnek beszélni, pedig a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságát hangsúlyozzák.

Egyelőre nem látszik más megoldás a problémáinkra, mint a szinte korlátlan és bárhol elérhető energiát nyújtó nukleáris energiatermelés – mutatnak rá a szerzők, akik szerint nem csak a nukleáris energiát kell újragondolnunk, hanem azt is, hogy hogyan építsünk költséghatékonyan újabb erőműveket.



