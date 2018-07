Nézzük a tényeket! - mondta a hitközség volt ügyvezetője. A rendszerváltás után is volt egy fellendülés a 90-es években, 2000 körül már kialakultak a zsidó intézmények, most 5-6 éve azonban a zsidó kulturális élet kifejezetten a reneszánszát éli. Jellemző a kulturális fesztiválok bősége, főként a zene és szokások megőrzése terén, új iskolák nyíltak, (gimnázium, szakgimnázium), zsinagógák újultak fel, még a határon túl Szabadkán is. Mi még hozzátehetjük a Holokauszt tanításának iskolai bevezetését, a zéró tolerancia meghirdetését az antiszemitizmussal kapcsolatban, és a jó kapcsolat kiépítését Izraellel. A miniszterelnöknek nemhogy antiszemita kijelentései nincsenek, ahogy az EuroNews hírcsatorna állítja, hanem kifejezetten védi a zsidóságot. Ezzel a volt ügyvezető is egyetértett.

Azt is mondhatnánk „Melyik jó cselekedetemért akartok elítélni?”- ahogy Jézus kérdezte egykor. Megjegyezzük, egyetértünk Schwezoff Dáviddal abban, hogy a liberális és a zsidó értelmiség között van különbség, többféle vélemény van, nemcsak ítélet, támogatás is. Például a zsidó rabbi Köves Slomó kísérte Orbán Viktort Izraelbe a Netanjahuval való találkozása alkalmával.

A volt ügyvezető azt is pozitívan értékelte, hogy a XXI. századra létrejött a zsidó-keresztény megbékélés, az együttélést a kölcsönös megbecsülés jellemzi. Hozzátehetjük, hogy láthatóak az ökumené gyümölcsei, a zsidó és keresztény egyházak közeledése. II. János pápa azt mondta, hogy „a zsidók a keresztények idősebb testvérei”. És valóban, a múlt század óta egy új megértés körvonalazódik a keresztények körében. Ma azt mondjuk zsidó-keresztény kultúrában élünk. Az „istengyilkos” felfogás háttérbe került, inkább éljük a páli értelmezést: „ha letört is egy ág”, azért a zsidóság Isten „választott népe” marad. Megértettük végre, hogy az egész kereszténységet, a Megváltót a zsidó népnek köszönhetjük. („Izrael, mint áldás a föld közepén”).

Ugyanazt az Istent imádjuk, a keresztények őt az Atyaként tisztelik. Mózes a zsidó próféta hozta le nekünk a Sínai hegyről a Tízparancsolatot. Ez az európai jogrend lényegi eleme a mai napig. Isten terve szerint a zsidó nép közül lett kiválasztva Mária az istenanya, és a Fiú, a Megváltó így e népcsoportból született. A 12 apostol is a zsidó népből került ki és ők hozták létre, tették le az alapját az első keresztény egyházaknak. Mára elértük ezt a megértési szintet, a kormány mindenben támogatja „idősebb testvéreinket”, ezért különösen igazságtalan és fájdalmas az antiszemitizmus vádja.



Fotó: Schwezoff Dávid a Budai Zsidó Hitközség korábbi ügyvezetője beszél leváltása után a BZSH rendkívüli közgyűlésén a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) székházának dísztermében 2015. január 15-én

Schwezoff Dávid már az elején kijelentette, hogy hazánkban nincs antiszemitizmus, nincs félelem. "De mit kezdjünk akkor a hazai liberális értelmiség véleményével, és a nemrég készült HVG-s és CEU-s felméréssel?" - vetették fel a kérdést az újságírók a Polbeatban, joggal. A volt ügyvezető elmondta, hogy kipában jár Budapesten, ezt viszont nem tehetné meg a nyugati országokban. Csupán politikai indíttatású vádakról van szó, ami egyenesen káros a zsidóságra. A véleményvezérek azt sulykolják, hogy antiszemitizmus van, amit végül elhisznek és félelem támad bennük. Itt pedig békében élhetnek a zsidók, nem úgy, mint Párizsban, ahonnan Izraelbe költöznek nagy számban, mert életük veszélyben forog.

„Kipa helyett inkább baseball sapkát viselnék” –mondta a hitközség volt ügyvezetője- a nyugati országokra utalva, ahol a muszlim bevándorlás miatt megnőtt az antiszemitizmus. Arra a kérdésre, hogyan látja a bevándorlást elmondta: klasszikus megoldásnak tartja a népességfogyásra, elöregedő társadalomra, a gazdasági nehézségre, amit eddig a török munkásokkal akartak megoldani. Szerinte jóhiszemű emberek jönnek, akiket becsapnak az ígéretekkel, az embercsempészek karmaiba kerülnek. 1000-ből csupán 1 a szélsőséges terrorista, és nem kellene a jóhiszemű, munkát kereső tömegekkel egybemosni őket. Bár ott kellene segíteni őket születési országaikban. A régi muszlim-zsidó ellentétről azt mondja, hogy vannak jó példák is. Ezt a média nem hangoztatja, de Izrael sokat segít például a szíriai menekülteknek vagy a teheráni tüntetőknek egészségügyi ellátásban.

Többször hangsúlyozta, hogy nálunk nincs antiszemitizmus, a vádak csak a Soros kampány félreértéséből adódnak. Végül nekünk is fel kell tennünk azt a kérdést, valóban mindenki megértette-e, hogy a zsidók az idősebb testvéreink? Mindenki tudja, hogy a zsidó isten, a zsidó vallás nem valami más, egy idegen valami, hanem a kereszténység része? Erre azt válaszolhatjuk, hogy nem. Mi is többfélék vagyunk, nekünk is többféle véleményünk van, ahogy a liberális és zsidó értelmiségnek. Van, aki a régi sztereotípiák rabja, van, aki a zsidó istent és zsidó vallást valami másnak gondolja, jóllehet Luther Márton óta mindenki kezében ott lehet a Biblia. Van, aki ezoterikus vagy álelméletekben hisz, melyek bőséggel születtek az évszázadok folyamán a zsidókról, vagy a zsidó vallásról. Sokan azonban tudják, hogy az Ószövetség Istene a keresztények istene is, a zsidók az „Atyában vannak”, a keresztények a Fiút Megváltónak ismerik.

Aki a muszlim Koránt is elolvassa, az tudhatja, hogy ősellenségnek tekinti a zsidókat és keresztényeket, azt írja,”ne fogadjatok közülük senkit testvérbarátul se segítőnek”, „ők egymás testvérbarátai”(Kor4:89-91). Ha bárhol meglátják, támadjanak rá a zsidókra és keresztényekre, felszólítja őket megölésükre (Kor2:191). Ezt látjuk Európában, a terrorizmus, késelések, zsidó gyilkosságok képében. Jelenleg csak Közép-Európa nyújt védelmet a támadások ellen és ebben jeleskedik Magyarország. Így sokszorosan igazságtalan az antiszemitizmus hamis vádja.

Az Európát ért atrocitásokból egyértelműen következik, hogy a zsidóknak és keresztényeknek össze kellene fogniuk. Óriási ellentmondás, hogy a baloldal, közöttük a Mazsihisz a zsidókat támogató kormányt és Izraelt bírálja. Sokszor a Palesztinok játékait, amit a média előtt játszanak, jobban elfogadja, mint Izrael jelenlétét ősi földjükön. Izrael igazságos háborúban foglalta vissza saját földjének egy részét, de az álhumanizmusba esett liberálisok inkább a palesztinokat támogatják újabban.

Hasonló ez hazánk kétharmadának elvesztéséhez. Sokszor érezhetjük úgy, ha határainkon túlra utazunk, (önmagunkkal vagyunk határosak). „Adjátok vissza a hegyeinket!”- ahogy Vass Albert írta. Ugyanez a nosztalgia a zsidóknál: „Jövőre Jeruzsálemben!”