Demeter Áron szerint jelenleg 22 és fél millió embert kellene áttelepíteni otthonából, úgy, hogy ne kelljen átkelniük a Földközi-tengeren vagy a Nyugat-Balkánon.

Mint a szerda esti Híradóban felidézték: az Amnesty International még 2016-ban indította "I Welcome" elnevezésű, menekülteket segítő kampányát. A Soros Györgyhöz köthető szervezet azóta is azt szeretné elérni, hogy az országok arányosan vállaljanak szerepet a menekültek ellátásában. Szerintük a kormányok nem tesznek eleget a menedékkérőkért, éppen ezért helyi megmozdulások szervezésére és petíciók indítására buzdítanak - hangzott el.

A szervezet magyarországi szakértője kiemelte: a menedékkérők befogadása minden ország kötelessége, még akkor is, ha a kormányok képtelenek annyi embert integrálni, mint amennyi az elmúlt években Európába jött.

Demeter Áron a migránsok által elkövetett terrortámadásokról, szexuális és más bűncselekményekről úgy vélekedett: német vagy magyar állampolgárok is ugyanúgy megsértik a törvényeket.

Az M1 Híradójában elhangzott, hogy az Amnesty International a bevándorlási válság kezdete óta nyíltan kiáll a migránsok mellett. A terrorcselekménnyel vádolt Ahmed H., a röszkei zavargások hangadója elleni büntető eljárás megszüntetését is követelték korábban. Hétfőn pedig a Stop Soros törvényjavaslat ellen demonstráltak a Kossuth téren - idézték fel a műsorban. Demeter Áron azt mondta: szerintük a nemzetközi jog alapján igazuk van, s még ha a parlament el is fogadja a Stop Sorost, ők akkor sem változtatnak majd tevékenységükön - számolt be az M1 Híradója.

Borítófotó: Demeter Áron, az Amnesty International Magyarország emberi jogi szakértője a szervezet 2017/2018-as éves jelentése bemutatóján Budapesten 2018. február 22-én. (MTI Fotó: Kovács Attila)