A kaliforniai San Diego és a mexikói Tijuana közötti legnagyobb határátkelőhelyet, San Ysidrót, vasárnap délután zárták le, miután a Közép-Amerika felől érkező karavánból az amerikai sajtó helyszíni tudósításai szerint mintegy ötszázan megrohamozták a határt - tudósított az MTI.

Az amerikai határőrök könnygázt vetettek be és visszaszorították a határfalat ostromlókat. A Fox televízió a karavánt támogató Pueblo Sin Fronteras nevű szervezet egyik tagjától kapott információra alapozva már vasárnap reggel jelentette, hogy egy csoport a határ megostromlására készül. Az amerikai hatóságok még aznap reggel megerősítették a határvédelmet San Ysidrónál.

Donald Trump amerikai elnök – aki a napokban felhatalmazást adott a határhoz vezényelt katonáknak az erő alkalmazására – vasárnap délután Twitter-bejegyzésben azt írta: „Nagyon bölcs dolog lenne, ha Mexikó leállítaná a karavánt, még mielőtt az amerikai határhoz érne, vagy azok a közép-amerikai országok, amelyek területén (a karaván) összeáll, nem engednék meg, hogy összeálljon.” Trump szerint ugyanis az ilyen karavánok révén az említett államok a lehető leggyorsabban ki tudnak rakni bizonyos embereket az országukból, és így az Egyesült Államokra zúdítják őket. „De ennek vége” – szögezte le az amerikai elnök.



Borítókép: Az amerikai határőrök könnygázt vetnek be, hogy visszaszorítsák a határt ostromlókat a mexikói-amerikai határkerítés mexikói oldalán, Tijuana városnál 2018. november 25-én. Tijuanában az Egyesült Államokba igyekvő közép-amerikai bevándorlók többezres csoportja várakozik, hogy átjusson az amerikai oldalra. November 26-ra virradóra ismét megnyitották az amerikai-mexikói határt, a mexikói oldalon a tijuanai hatóságok letartóztatták a határt megostromló migránsokat. MTI/EPA/EFE/David Guzmán

Tehát megtörtént a baj. Donald Trump régóta arról beszélt, hogy az Egyesült Államok felé tartó migránskaraván veszélyeit komolyan kell venni, de a mainstream balos média csípőből tüzelt az elnökre, mondván: rasszista, idegengyűlölő, stb. Most, hogy több száz agresszív migráns kövekkel dobálózva megrohamozta a határt, új kommunikációs panelt húztak elő a demokratákhoz kötődő véleményvezérek, amelyre David Marcus, a The Federalist konzervatív portálon megjelent cikkében hívta fel a figyelmet.

Az aktuális szlogen a következő: ez csak egy pár migráns, tőlük kellene a nagy és gonosz Amerikának félnie? „Nos, igen?” - véli Marcus. Mi lesz ugyanis, ha több ezren törnek rá a határra?

Márpedig a szerző pont amellett érvel, hogy az Egyesült Államok csak akkor képes sikeresen integrálni bármilyen bevándorló csoportot, ha betartatja a szabályokat és nem adja ki a saját kezéből a döntés jogát, hogy ki, hogyan lépheti át a határait. Ezért ő is úgy gondolja, hogy a migránsok erőszakos akciójára helyes válasz érkezett a hatóságoktól az erőteljes fajtából. „A helyes reakció a határaink védelmének biztosítása, melynek köszönhetően senki nem tud átcsusszanni, aki úgy dönt, hogy kövekkel dobálózva megrohamozza azokat, és így akar belépni Amerikába” - írja Marcus, aki azt is kimondja: ami vasárnap történt, nem más, mint invázió. Az ugyanis nem lehet más, ha valakik engedély nélkül lépnek be egy ország területére.

Márpedig az amerikaiak számíthatnak rá, hogy akár több ezren is hasonló erőszakos módon próbálnak érvényt szerezni akaratuknak a határnál. Mi is többször írtunk róla, hogy az Egyesült Államok felé tartó migránskaraván rendkívül szervezett, és több jel is arra utal, hogy a hullám nem spontán jött létre, inkább kívülről gerjesztették. Arról pedig szűk egy hete írtunk, hogy az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint csak akkor a mexikói-amerikai határhoz közeledő csoportban több mint 500 bűnöző volt. Érdekes módon pont körülbelül annyi, ahányan megrohamozták a határt.

De a demokraták szerint semmi gond nincs ezzel. Csak egy pár ember a nagy és gonosz Amerikával szemben. Csak miattuk betartatni a törvényeket vegytiszta rasszizmus...

Borítókép: MTI/EPA/EFE/Maria De La Luz Ascencio