Kathy Tran, amerikai haladó politikus, Virginia törvényhozásába delegált demokrata képviselő egyszerre támogatta azt a törvényjavaslatot, amely szerint akár a terhesség negyvenedik hetében lehessen abortuszt végrehajtani, s azt a tervezetet, amely kimondaná, hogy bizonyos kártevő hernyókat ne lehessen irtani bizonyos hónapokban.



A tengerentúli sajtóban nagy botrányt váltott ki a haladó politikus hozzáállása a törvényjavaslatokhoz, hiszen a képviselőnő a kártevő férgek életéért jobban aggódik, mint a magzatokért.



Az abortuszt megkönnyítő törvényjavaslat értelmében akár pár perccel a szülés előtt is lehetne abortálni a magzatot. A megdöbbentő részt maga Kathy Tran erősítette meg egy konzervatív képviselőtársa kérdésére. A haladó politikus elmondta, javaslata szerint a nő akár a szülés megkezdése előtt pár perccel is kérhetné, hogy abortálják gyermekét.



Az Egyesült Államokban egyre több állam próbálkozik az abortusztörvény lazításával. New York államban Soros-szervezetek nyomására érték el, hogy a kismama egészségügyi állapotára hivatkozva bármikor végezhessenek abortuszt. A törvény nem definiálja pontosan az „egészséges állapotot”, ráadásul kivette azt a passzust, miszerint magzatot megölni bűn, amit akár úgy is lehet értelmezni, hogy egy terhes kismama megtámadása esetén a magzat halála nem számítana gyilkosságnak.