A Mohácsi Takarék Bank Zrt., a Pannon Takarék Bank Zrt., valamint a B3 Takarék Szövetkezet egyesülésével 2019. május 6-án elindul a Takarék Csoport új, univerzális kereskedelmi bankja, amely a Takarék Csoport központi bankjának vállalati állományait is átveszi. Az új Takarékbankhoz a tervek szerint október végéig a többi 11 takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank is csatlakozik majd. Banktörténelmi szempontból egyedülálló döntés született, amikor a Takarék Csoport elhatározta, hogy létrehozza a központi agrárüzletágat, amely májustól négy városban nyitja meg első agrárcentrumait, és amely egy rugalmas, az agráriumhoz jól értő, a helyi viszonyokat és ügyfeleket kiválóan ismerő, önálló szakterület lesz a bankon belül.

Tavaly november 30-án a Takarékbank közgyűlésén a takarékok úgy döntöttek, hogy 2019. október végéig egyetlen új, ízig-vérig korszerű, országos lefedettségű kereskedelmi bankban egyesülve folytatják tevékenységüket. A Takarék Csoport ma a három legnagyobb szereplő egyike az agrárfinanszírozási piacon mind az ügyfelek számát, mind pedig a kihelyezett hitelmennyiséget tekintve, már most is csaknem minden harmadik forintot agrárügyfélnek adnak.

„Jelenleg összességében 21-22 százalékos a piaci részesedésünk, de a kis- és közepes termelők körében - főleg vidéki hálózatunknak köszönhetően - piacvezetők vagyunk, és 2023-ra 25 százalékra kívánjuk növelni részesedésünket az agráriumban” - mondja Hollósi Dávid agrárigazgató. A takarékoknál jelenleg 28 ezer agrárügyfél számláját vezetik, 18 ezer hitelszerződést kezelnek és több mint 10 ezer gazdának nyújtanak finanszírozást. Erre a számottevő volumenre már érdemes építeni, így májusban elindítják a központi, önálló agrárüzletágat, jövő év közepére pedig minden agrárügyfél kezelését átveszik a beolvadó takarékoktól.

Az új agrárüzletág egy rugalmas, az agráriumhoz jól értő, a helyi viszonyokat és ügyfeleket kiválóan ismerő, önálló szakterület lesz a bankon belül, felkészült munkatársakkal és a takarékokra jellemző, közvetlen ügyfélkiszolgálással. Első lépésben, májusban, négy városban (Mohácson, Sárbogárdon, Komáromban és Győrben) nyitnak agrárcentrumot, amelyekben a mezőgazdasághoz értő szakemberek fogják majd össze egy-egy térség finanszírozási munkáját. Őszre a projektet az egész országra kiterjesztik, mert Hollósi Dávid úgy látja, az ágazat erőteljes beruházási ciklusban van. Új irány, hogy az agrárcégek most már nem csak a növekedésre törekednek minden áron, inkább a meglévő erőforrásokra és a hatékonyságra helyezik a hangsúlyt a nagyobb hozamok és a jobb minőség érdekében.

„Azt tervezzük, hogy három új ügyfél-kategóriát hozunk létre. Az egyikbe a 0-200 hektáros növénytermelő gazdák, illetve az e mérettel egyenértékű állattenyésztők, kertészek és borászok, míg a másodikba a 200-1000 hektáros, a harmadikba pedig az 1000 hektár feletti termelők, illetve ennek megfelelő nagyságú más agrárüzemek tartoznának. Emellett a következő három-négy évben az élelmiszeriparban is meghatározó szereplővé kívánunk válni.” 5-6 vezértermékkel dolgozna az új Takarékbank, olyanokkal, amelyekre egy tipikus mezőgazdasági ügyfélnek szüksége van. Ezek az Agrár Széchenyi Kártya, a normatív támogatások előfinanszírozása, a földvásárlási hitel, a géphitel, géplízing, a beruházási hitelek és egyéb eseti forgóeszköz-hitelek.

A nagyobb ügyfeleknek egyedi ajánlatokkal szolgálnak majd, de a közeljövőben létrehoznak egy prémium agrárcsoportot is, ahol extra szolgáltatásokat nyújtanak a partnereknek, szakmai rendezvénysorozatot, a hétköznapi életben jól hasznosítható, közérthető szaktanácsadást, konferenciákat szerveznek majd, de rendszeresítik a sikerrel működő agrárreggeli és agrárvacsora sorozatukat is. „Célunk, hogy a most kiépülő hálózatnak köszönhetően a jelenleginél is hatékonyabban és gyorsabban működjünk, szó szerint már a szántóföld szélén tudjunk a gazdálkodóknak ajánlatokat adni és utána gyorsan folyósítani a hiteleket. A banküzem nem lóverseny ugyan, de az agrárium nem ér rá: ennek az ágazatnak a gazdálkodását a biológiai és éghajlati ciklusokhoz kell igazítani, és mi ezzel tisztában vagyunk.”