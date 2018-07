Egy ausztrál pizsamákat gyártó cég kénytelen volt egyik termékét kivonni a forgalomból, miután egy melbourni nő problémásnak találta a “Boys will be boys”, azaz a “fiúk fiúk lesznek” feliratot. A liberális nő véleménye ellen többen felszólaltak, de a cég mégis meghátrált.

Még júniusban történt az eset, hogy Bridie Harris a Peter Alexander Sleepwear nevezetű boltban vásárolt és meglátott egy pizsamát az ominózus “Boys will be boys” felirattal. Ezután egy Facebook-posztban támadta meg a ruházati vállalatot, hogyan is merészeltek egy ennyire szexista üzenetet rányomni egy ruhára. A nő leírta azt is, hogy szerinte 2018-ban ez egyenesen elfogadhatatlan üzenet - írja a Fox News.

Oly sikeresen megijesztette a cég vezetőit Harris, hogy azok bocsánatot kértek, majd gyorsan kivonták a forgalomból a szóban forgó pizsamát. Pedig a cég mögött állt a többség. Több kommentelő és vásárló is kiállt a vállalat mellett.

Többen úgy vélték, hogy Harris túl érzékeny, valamint hogy a Peter Alexander túl gyáva. Szarkasztikus poénok tömkelegével is találkozhatunk, melyekben más termékek visszavonásával vicceltek kommentelők. Olyanokéval, mint “You’re so fine”, azaz “Olyan jó vagy/Olyan szép vagy”. Nem maradhattak el a jövőtől félő kommentek sem, amelyek azt vízionálják, hogy a következő ruha szériáik már teljesen uniszexek lesznek, és a modern liberálfasizmus minden szempontját ki fogják elégíteni.

Borítófotó: Peter Alexander online store; PuzzlePix/Dreamstime