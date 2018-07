Hogy néz ki a tökéletes iroda? – erre a kérdésre a szakemberek már régóta keresik a választ. Sokáig pedig úgy tűnt, hogy az üzleti élet Szent Grálja a németeknél van. Az ’50-es években ugyanis ők álltak elő a nyílt terű munkahelyek ötletével. A koncepció egyszerű volt: eszerint ha a dolgozók nagy közös helyiségekben dolgoznak, akkor a kollégák könnyedén szóba tudnak elegyedni egymással, ehhez pedig még csak az asztaluktól se kell felálljanak. Az információáramlás így gyors és hatékony lesz, a csapat hamar összekovácsolódik, a vezetők pedig könnyebben tudják felügyelni a munkát, arról nem is beszélve, hogy a praktikus elrendezésnek hála a cégeknek is kisebb területet kell bérelniük.

Az ötlet meghódította a világot. Az Egyesült Államokban az irodák 70 százaléka, de Magyarországon is több mint a fele „open space” elrendezésben működik. Jellemző, hogy az ultramodern munkahelyeken, például az Apple székhelyén is ez a koncepció érvényesül. Viszont pont az almás cégnél keltek szárnyra azok az értesülések, melyek szerint az alkalmazottak ki nem állhatják az 5 milliárd dollárból felhúzott épületet, pont az elszeparált munkaállomások hiánya miatt. Az utóbbi években hegyekben készültek azok a kutatások, amik igazolták, hogy a nyílt terű irodák a legtöbb alkalmazottnak nyűgöt jelentenek. Csak hogy szemezgessünk a felmérésekből: a Gensler piackutató elemzése szerint a munkatársak több mint felét zavarja a többiek csevegése, és az hogy a munkából állandóan ki kell zökkenniük, mert meg kell hallgassák, hogy mi történt a kollégákkal a hétvégén, vagy egy „jópofa hírre” kell figyelni, amit az egyik munkatárs talált a neten. A koncentrációs problémák miatt –és most tessék kapaszkodni- a dolgozók 15 százalékkal teljesítenek rosszabbul az open space helyiségekben.

Egyre több olyan ötlet lát napvilágot, ami megújítaná a nyílt terű irodákat. Van ahol a koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez létrehoztak egy csendes szobát. Emellett egyre jobban terjed a desk sharing is. Hogy miről van szó? Még 2002-ben a Nokia oslói irodaházában figyeltek fel rá, hogy az emberek a kávészünetekben állandóan ugyanazzal a két-három emberrel beszélgetnek, akik mellett az irodában ülnek, ezért hogy az alkalmazottak jobban megismerjék egymást nem alakítottak ki fix helyeket: az asztalokat mindenki az érkezés rendjében foglalta el. Mára a vállalatok persze ezt a fajta desk sharinget továbbgondolták. Általában azok a részlegek, amelyek munkavégzéséhez elengedhetetlen az állandó hely, továbbra is dedikált munkaállomásokat kapnak az épületben, a többiek azonban szabadon választhatják meg, hogy éppen hol töltik a napjukat.

Borítókép: andersoninteriors.net