Korábban Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-s politikus párttársainak címzett levelében azt írta, hogy a CSU menekültügyi elképzeléseinek megvalósítása (a Németországba belépés megtagadása a menedékkérők bizonyos csoportjaitól) azzal fenyegetne, hogy tovább mélyül a megosztottság az EU-ban, és tovább gyengül a közösség - írta a 888.hu.

Csakhogy ez a CSU-s Horst Seehofer (belügyminiszter) szerint éppen fordítva van: "Nem a bajor CSU, hanem a Merkel-féle CDU okozta Európa megosztottságát a menekültekről hozott 2015-ös döntéssel." "Kramp-Karrenbauer asszony úgy állít be minket, mintha bajor vidéki uraságok lennénk, akik nem értették meg Európa eszméjét" - reagált Seehofer.

A bajor tárcavezető egyértelműen szakítani próbál a migránssimogató hagyományokkal. Új menekültügyi reformcsomagja jóval keményebb, mint az elődjéé. Merkel azonban nem ért egyet Seehofer szigorításaival, és inkább az uniós megoldásokat támogatja a migráció kapcsán. A CSU és a CDU közötti vita pedig odáig fajult, hogy el kellett halasztani a most keddre tervezett, Seehoferék által kidolgozott belügyminisztériumi reformterv bemutatását.

Hogy marad-e Angela Merkel kabinetje, az hétfőn fog eldőlni. A német sajtó szintén belengette, hogy a CSU-s képviselők megtorpedózhatják a kancellárt. Csütörtökön meg kellett szakítani a Bundestag ülését, a két testvérpárt közös frakciójának tagjai pedig pártonként elkülönülve tartottak tanácskozást. A CSU-s képviselők kivétel nélkül a támogatásukról biztosították Seehofert. Sőt. Lehet, hogy "ultimátumot" is adtak Merkelnek annak érdekében, hogy a kancellár fogadja el a belügyminiszter reformcsomagját.

A balliberális nemzetközi sajtó természetesen azonnal el is kezdte Seehofer megbélyegzését. A New York Times például azt írta, ha bukik a Merkel-kabinet, tovább gyengül az európai összefogás és a stabilitás. A liberális lap szerzője, Katrin Bennhold nem kertelt, Horst Seehoferéket szimplán "lenacionalistázta", és egyértelműen őket okolta a válság kirobbanásáért. Mint fogalmazott: az amit a CSU-s belügyminiszter mond, inkább megfelel azoknak, amit a nacionalista országok (pl. Magyarország, Lengyelország, Ausztria) hangoztatnak, mint annak, amit Németország kancellárja képvisel. A NYT szerint a bajor CSU most már a populisták által hangoztatott retorikát alkalmazza. Bennhold szerint azonban lehet, hogy csak egy kettős beszédről van szó, hiszen ősszel választásokat tartanak Bajorországban, ahol jó eséllyel indul a szintén bevándorlásellenes AfD is - számolt be róla a 888.hu.

Borítókép: MTI