Újabb agymenés a haladóktól. New York állam demokratái megoldották, hogy a még meg nem született gyermekeket bármikor lehessen abortálni, ha azt a nő egészségügyi állapota indokolja. Természetesen az egészséges állapot nincs definiálva, így könnyen ki lehet játszani ezt a kikötést.



„Ez a törvény a nők, az egészség, az oktatás, a környezet és az igazságügyi reform érdekeit fogja védeni” - idézte az amerikai Daily Wire portál Andrea Stewart-Cousins demokrata képviselőnő gyenge érveit.



A törvény az abortuszt a gyilkosság definíciójából és a büntető törvénykönyvből teljesen eltávolítja, teljesen legálissá téve akár a várható születés előtt pár nappal is a terhesség megszakítást.



Természetesen rengetegen támadják a törvényt, köztük több egyházi és életpárti szervezet, Andrew Cuomo, az állam demokrata kormányzója szerint azonban akik a javaslatot ellenzik, nem igazi “new yorkerek”, mert - véleménye szerint - New York állam lakosai ennél sokkal “szabadabb” felfogásúak. A kormányzó szerint az “extrém konzervatívokra” - akiket fegyvermániásoknak is nevezett a politikus - nincs szüksége New York államnak.

Borítófotó: PuzzlePix / Alancotton, Dreamstime