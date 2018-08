Az amerikai produkciók sokáig messzire kerülték az olyan déli államokat, mint amilyen a 10 milliós Georgia. Elvégre nincs se New Yorkkal vetekedő nyüzsgő nagyvárosuk, se olyan látványos tengerpartjuk, mint Los Angelesnek: márpedig az amerikai filmek igen jelentős része épp ebben a két környezetben játszódik.

Aztán a nálunk is népszerű Walking Dead sorozat 2011-ben a második évad készítése idején elkezdett forgatni a Georgia állambeli Senoia-ban. Ők épp azért jöttek ide, mert a kisváros jóformán haldoklott, a poszt-apokaliptikus világban játszódó szériának pedig pont egy ilyen helyre volt szüksége. Viszont azzal, hogy az egyik legsikeresebb amerikai sorozat épp itt vert tanyát, a településen hirtelen elkezdett pezsegni az élet.

Ezzel egy régi álom kezdett beérni: Georgia ugyanis már 2008 óta szerette volna a filmeseket az államba csábítani. Az adókedvezmények azonban első körben nem bizonyultak elegendőnek. A stúdiók ugyanis tartottak a megfelelő infrastruktúra hiányától. A Walking Dead után azonban a térséget egyre több filmes fedezte fel magának. Beszédes, hogy míg 11 éve 93 millió dollárt, addig két éve már 2 milliárdot költöttek el a stúdiók a déli államban – számol be a helyzetről a TIME magazin.

Itt forogtak többek közt „Az éhezők viadala” franchise folytatásai, a Halálos Iramban filmek több része, újabban pedig Georgia lett a képregényfilmek hazája. Elvégre az összes idei nagy Marvel filmet részben itt vették fel: legyen szó a Fekete párducról, az új Bosszúállókról vagy a Hangya friss részéről.

Ám ahhoz, hogy az üzlet ennyire jól menjen szükség van a helyi filmirodák jó meggyőző képességére is. Példának okáért a ’80-as években játszódó Netflix sorozat a Stranger Things eredetileg a New York állambeli Long Island-en játszódott volna, de a készítők egy Georgiában tett látogatás után újra írták a forgatókönyvet. Három éve már a Georgia Film Akadémia is megalakult. A feladatuk részben épp az, hogy helyben neveljék ki a jövő filmes szakembereit -operatőreit, díszlettervezőit stb. – ezzel is hosszútávon biztosítva a helyi filmes ipar jövőjét.

Borítófotó: A The Walking Dead sorozat forgatása, southernliving.com