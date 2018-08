Januárban a teljes balliberális média címlapon tálalta, hogy pedofília “gyanújába” keveredett egy nagykőrösi fideszes önkormányzati képviselő, a helyi kollégium egyik nevelőtanára, aki egy feljelentés szerint szexuális viszonyba került 12-13 éves leány tanítványával - idézi fel a Pesti Srácok.

A portál a napokban utánajárt, mi lett a “pedofil-ügy” sorsa, és kiderült: egyetlen szó sem volt igaz a történetből. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pedig arról tájékoztatta a PS-t, hogy a nyomozást április 17-én bűncselekmény hiányában megszüntették. A portál információi szerint az ügyben tanúként kihallgatták az állítólagos áldozatot, és ő elmondta: nem került intim kapcsolatba nevelőtanárával, semmilyen sérelem, zaklatás nem érte őt, minden erről szóló sajtóhír hazugság. Ahogy az is hazugság volt, hogy a sajtóban 12-13 évesnek írták a lányt, aki ezzel szemben 17 éves.

Kiss Attila Csaba a PS-nek elmondta: az igaztalan támadás miatt iszonyatos lelki tortúrán ment keresztül az elmúlt hónapokban, számtalan életveszélyes fenyegetést kapott. Hozzátette: arra készül, hogy becsületsértés miatt beperli mindazokat az orgánumokat, amelyek valótlanságokat írtak róla, és nem vagyoni kártérítésre is igényt tart. Mint kiderült, a kislány családja is jelezte már, hogy ők is csatlakoznak felperesként.

A Pesti Srácok összeszedte, milyen hazugságok járták körbe a sajtót, az üggyel kapcsolatban:

a meghurcolt fideszes képviselő felesége a botrány miatt fölmondott a munkahelyén (valójában nem mondott föl);

azért volt rajta sérülés, mert a felesége megverte őt (valójában szörfözés közben sérült meg);

vagy hogy az állítólagos áldozat 12-13 éves volt (pedig most szeptemberben lesz 17 éves).

A portál hozzátette: a tanár szerint az ellenzéki média azért is hazudott a lány életkoráról, hogy még gyalázatosabbnak láttassák az egész kitalált történetet, és hogy még hosszabb, nyolcéves börtönbüntetéssel fenyegethessék őt a cikkekben.

