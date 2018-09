Mindig érdemes türelemmel végignézni Papp Réka Kinga ATV-s haknijait, hiszen rendre emlékezeteset alakít. Pár éve például egy beszélgető műsorban arra a felvetésre, hogy Európa iszlamizálódik, nagyjából annyit felelt: “S’akkó mivan?”

Hát például az van, hogy nem lenne túl sikeres a muszlim férjénél ezzel a hangnemmel. De ez már egy régi történet. A legújabb “csak” egy egyszerű szereptévesztés. Alapvetően azt is nehéz megemészteni, hogy az örök lázadó, társadalmi igazságharcos aktivistát újságíróként mutatták be. Persze egy újságírónak is meglehet a véleménye a világról, de azért mégiscsak jellemző rá, hogy néha kérdéseket is feltesz.

Nos, ez Papp Réka Kingának nem sikerült a tegnap esti Egyenes Beszédben, pedig Rónai Egon és Csuhaj Ildikó igazán kíváncsiak lettek volna a meghívott vendég válaszaira. Aki nem Papp Réka Kinga volt, hanem L. Simon László országgyűlési képviselő. Helyette viszont az idő nagy részében a mindenhez is értő “újságíró” fejtette ki a véleményét, ami dióhéjban annyi, hogy a Fidesz felperzselte, lerombolta ezt az országot, majd termőföldjeit beszántotta sóval.

Az előadásmód, a forma kiváló volt arra, hogy egy bizonyos szűk létszámú szubkultúra értékelje ezt a színpadias megaszondást, de sajnos a tartalom elmaradt. Azt L. Simon Lászlónak kellett mindig számonkérnie, aki közben alkalmazkodni kényszerült a helyzethez, és átvedlett kérdező riporterré. A konkrétumok csak nem jöttek az önjelölt főszereplőtől, de azt megtudtuk, hogy vannak mindenről tudományos kutatások. Viszont, hogy azokban a bizonyos kutatásokban mi áll, Papp Réka Kinga standupolásából nem derült ki. Eközben Rónai Egon és Csuhaj Ildikó szépen lassan kezdtek letenni arról, hogy a műsor ezen etapja megfeleljen a szakmai sztenderdeknek, és belenyugodtak a szomorú valóságba: Papp Réka Kinga szétverte az egészet.

Bár nem most hallottam először Papp Réka Kingáról, igazán kíváncsivá tett, mi is a szakmai profilja. Nem kellett volna annyira kíváncsiskodnom: “Papp Réka Kinga újságíró, komikus és kommunikációs szakember. A Slejm csatornán a Feles című heti műsort vezeti, a Klubrádión a Professzor Paprika és a Bonyolult Dolgok házigazdája. A HVG és a Kettős Mérce szerzője. Stand-up komikusként önálló estje fut a Stúdió K Színházban. A Zöld Pók Filmműhely alapítója, rövidfilmjeiben civil szervezetek és mozgalmak témáit dolgozza fel. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete sajtómunkatársa, számos civil szervezettel dolgozik együtt kommunikációs és stratégiai tanácsadóként illetve önkéntesként. Az ELTE magyar és média szakán diplomázott, végzettsége szerint kommunikációkutató. A média szakon szegénységábrázolást tanít” - áll a névjegyében az ELTE BTK honlapján.

Jah kérem, hogy Papp Réka Kingának szegénységábrázolásból van oklevele! Mi tagadás, ez a műfaj valóban jól megy neki. Az újságírót viszont továbbra sem véltem felfedezni munkásságában, hacsak nem a publicisztikai tevékenységére értették, amivel a HVG-ben és az azóta Mércévé átkeresztelt portálon találkozhatunk.

Pedig a műsor egy pontján valóban tett rá utalást, hogy végez efféle munkát is. Ekkor épp azon kesergett, hogy különböző művészeti intézmények vezetői nem mernek neki interjút adni a minisztérium engedélye nélkül. Holott valószínűbb, hogy egyszerűen tudják milyen az, amikor Papp Réka Kinga “kérdéseket” tesz fel. Nincs az az épeszű ember, aki ilyen interjúban részt venne.

Amúgy sem valószínű, hogy bárkinek is álmatlan éjszakákat okozna, hogy Papp Réka Kingának senki nem hajlandó interjút adni. Vagy mondhatnánk úgy is: “S’akkó mivan?”

Borítófotó: atv.hu