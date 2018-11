A jóváhagyás várható volt, mivel előző nap Gibraltár kérdésének megoldásával elhárult az utolsó probléma is.



A két dokumentumot Theresa May brit kormányfőnek is alá kell írnia, aki a tervek szerint hamarosan csatlakozik a huszonhetekhez.



Emmanuel Macron úgy véli, hogy le kell vonni a brit kilépés minden tanulságát, egyebek mellett azt, hogy az uniónak vannak törékeny pontjai is.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az EU-csúcs megkezdése előtt annak a véleményének adott hangot, hogy sikerült tető alá hozni a lehető legjobb megállapodást, de nincs ok örömre, szomorú pillanat, tragédia az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból - jelentette ki.



Mark Rutte holland miniszterelnök szerint a megállapodásokban foglaltak kedvező feltételeket rögzít úgy az Európai Unió számára, mint az Egyesült Királyságnak.



Az értékezleten részt vett Orbán Viktor, magyar kormányfő is.



A Brexit-feltételeket tartalmazó 585 oldalas dokumentumról és a majdani kapcsolatok keretrendszerét felvázoló 26 oldalas politikai deklarációról december második hetében szavaz a brit parlament.



