A szolgáltatást azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik számlájukat

elektronikus formában kérik, illetve átutalással vagy csoportos beszedési megbízással fizetik ki azokat. A határidő kiválasztására, illetve megváltoztatására évente egy alkalommal van lehetőség, az ezt követően kiállított számlákat már az új, az ügyfél által meghatározott napig kell kifizetni.



Fókuszban a digitalizáció és a környezettudatosság



A vállalat az új szolgáltatás bevezetésével szeretné ezen felül ösztönözni az egyébként egyre elterjedtebb környezetbarát elektronikus számlafizetést is. Egyre többen vannak ugyanis azok, akik nemcsak a számlafizetést teszik papírmentessé, de magát a számlát is elektronikusan szeretnék megkapni.



Bár a lehetőség hosszú ideje elérhető, egyelőre csak kevesen tudják, hogy az elektronikus számlát ügyintézéskor igazolásként bármely hivatalos szerv elfogadja. Mivel az online ügyfélszolgálaton keresztül a régi számlákat is néhány kattintással elő lehet hívni, nem szükséges a papírok tárolásával bajlódni.



A szolgáltatást a meglévő csatornákon (személyes iroda, e-mail, levél) kívül a hivatalos oldalon is igényelhetik az állampolgárok.



Érdekesség: a közösségi médiában is változások tapasztalhatóak, a vállalat Facebook oldalán az érdeklődök üzeneteit tavaly nyár óta chatbot fogadja, amely a nap 24 órájában rendelkezésre áll. A nemrég bevezetett újdonságok között található a tervezett üzemszüneteket egyszerűen megjelenítő Google alapú térkép is a vállalat Facebook és weboldalán.



A digitális újítások sorába illeszkedik az elektronikus számlázás és adminisztráció fejlesztése, amellyel nemcsak gyorsabbá és kényelmesebbé, de zöldebbé is válik az ügyintézés, illetve folyik az ügyféllevelek teljeskörű megújítása.

Borítófotó: PuzzlePix / Topgeek | Dreamstime.com