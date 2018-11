Bitcoin konferencián jártam a minap, ám arra még a legnagyobb kripto-sztárok, többek közt a magyar származású Nick Szabo sem tudta a választ, hogy érdemes-e ma bitcoinba fektetni. És rájöttem én is: nem az a kérdés, hogy mennyi lesz egy hónap, vagy egy év múlva a bitcoin, hanem, hogy mire is jó egyáltalán. Tényleg, jó valamire!?

Blokklánc konferenciát rendezett a Blockchain Kuatási Egyesület. A IX. kerületi Bálnában megtartott Blockchain Budapest B-Day 2.0-n sok százan vettek részt. Jó részük a klasszikus tőzsdei kisbefektetőnek tűnt, akik azt a titkot jöttek megfejteni, hogy mi a jó fene történt a bitcoinnal és társaikkal!?

Hogyan lett egy tíz éve még nem is létező, eleinte pár dollárba kerülő virtuális valamiből egységenként 20 ezer dollárt is megérő, értékét ezerszerező tőzsdei termék – lásd a holland tulipánhagymák tanulságos történetét... Majd pedig hogyan esett a csúcs egyharmadára az árfolyam pár hónap leforgása alatt.

A dologra egyszavas válasz nincsen, nem is lehet, és a „nagy tutit” a konferencián sem árulták el. Még a magyar származású sztárelőadó, Nick Szabo sem tudott erről mást mondani, minthogy örül, hogy nem erről kell beszélnie... Pedig egyesek szerint ő lehet maga Satoshi Nakamoto, a bitcoin világhírű, legendás kitalálója. Erre a lényeges kérdésre azonban nem kaptunk választ, Szabo nem akart válaszolni, homályban hagyta a közönséget e téren.

De mindegy is. Vissza az előző kérdéshez: ahhoz, hogy a bitcoin őrületről bármit is tudjunk mondani , előbb érteni kell(ene) azt, hogy mi is ez az egész valójában. Csakhogy, szemmel láthatóan ezt még maguk a fejlesztésben érdekelt, majd a bizniszre „rárepült” tanácsadói, brókeri és más „okos” siserahad sem igazán érti. De miért is értené? Ki érti azt is akár, hogy a Google, a Facebook vagy az Apple részvénye miért annyi, amennyi. Sok okos elmélet van, de ki tudja a tutit?

Szerintem a bitcoin vagy egy dollárt ér, vagy egymilliót, középút itt nincsen. De, hogy melyik verzió az igaz, azt én is csak 2025 végén fogom tudni biztosra megmondani...

Viszont az vitathatatlan, hogy a kriptopénzek mögött álló blokklánc technológia sok mindenre jó lesz. Sokak szerint nem is elsősorban a kriptopénzekre. A lemásolhatatlan blokklánc kódsorok (betűk és számok véletlenszerű halmaza) révén minden érték digitalizálható, és azok e-mail-es vagy más digitális elküldése igen egyszerűvé válik. A dolog úgy van kitalálva, hogy legfeljebb ellopni lehet a kódsort (a kriptopénzt is), de hamisítani nem. Így tehát a fő felhasználási mód a most drága és macerás nemzetközi pénzküldés egyszerűsítése.

Viszont a blokklánccal lehet árukat nyomon követni, műtárgyak valódiságát eldönteni, személyeket azonosítani, satöbbi. Emellett jönnek a blokkláncon megvalósított ún. okos szerződések, melyek automatikusan végrehajtódnak, visszacsinálni nem lehet azokat, így trükközni sem lehet velük. Egyszerűbb lehet az életünk. Viszont illegális fizetésekre kiváló a kriptovaluta. Nem csoda, hogy az államok szabályozni próbálják. Nálunk is készül ilyesmi. Hogy mikor lesz meg? Még nem tudjuk.