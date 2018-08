Pannonföld bástyája, török had mennyköve, János

álmodik itt, ha ugyan fedheti sír röge őt.

Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon:

lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt.

Ős Capitóliumot koszorús diadalmenet élén

sok hős járta be, – ám égbe csak ez maga szállt.

(Janus Pannonius: Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata)